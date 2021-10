Jennifer Lopez est séparée un temps de son petit-ami Ben Affleck | .

Une nouvelle qui n’a sûrement pas du tout plu à la belle actrice et chanteuse Jennifer Lopez et son célèbre petit ami l’acteur américain Ben affleck, c’est que vous devrez vous séparer pendant un certain temps.

Depuis que Jennifer Lopez a officiellement annoncé sa cour avec l’ex-mari de Jennifer Garner, tout le monde s’est immédiatement tourné pour les revoir !

Le couple a dû Se détacher momentanément, évidemment pour des raisons de travail, puisque grâce au fait qu’ils sont tous les deux des personnalités célèbres d’Hollywood, ils ont de nombreux projets à développer.

Il y a quelques semaines, Jlo a annoncé qu’elle commencerait à collaborer avec Netflix, elle a déjà plusieurs projets garantis où elle sera la protagoniste, comme dans « The Mother », le nouveau film sur la plateforme avec l’ex-femme de Marc Anthony .

Le tournage se fait à Vancouver, Canada, quant à son petit-ami et qui devrait être son fiancé prochainement, elle enregistre « Hypnotic » à Austin, une ville du Texas.

Malgré la distance entre le couple, il n’y a eu aucun obstacle à pouvoir se voir le week-end, heureusement il y a des avions qui raccourcissent la distance entre eux et rendent leur relation plus supportable.

Le couple devrait sûrement apporter quelques changements à leurs horaires afin de coïncider et de se voir le week-end, cela se fera probablement aussi avec leurs enfants avec lesquels ils n’ont apparemment eu aucun problème à partager certaines expériences avec eux en famille. .

Apparemment, le couple ferait tout son possible pour que leur relation fonctionne bien qu’ils ne puissent pas être ensemble lors de leurs projets de films les plus récents.

Histoire d’amour entre Jennifer Lopez et Ben Affleck

Vous connaissez sûrement déjà l’histoire d’amour derrière Jennifer Lopez et Ben Affleck, il y a 17 ans, ils étaient petits amis et étaient même sur le point de se marier, seulement ils ont décidé de mettre fin à leur relation en raison du harcèlement constant de la presse et des paparazzi.

Après 17 ans passés, ils étaient à nouveau ensemble, c’était aussi la première fois qu’ils étaient d’accord pour dire que tous les deux étaient « Libres » pendant toute cette période de temps, dans leur cas, il s’applique que les secondes chances peuvent être bonnes.

C’est ainsi qu’aujourd’hui jusqu’à récemment, ils étaient toujours vus ensemble, dans des événements et des projets l’un ou l’autre, pour des millions ils forment le couple parfait, ils se complètent et sont en paix avec eux-mêmes et les uns avec les autres, ils étaient très chance d’avoir une seconde chance.