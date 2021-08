Jennifer Lopez est sur un yacht dans un bikini jaune Itsy Bitsy, Teenie Weenie, alors comment s’est passé votre week-end ?

in

Jlo est sur un bateau, regarde-la, parce qu’elle navigue sur un bateau. La fille d’anniversaire fait du yachting depuis la semaine dernière dans le cadre de certaines festivités d’anniversaire auxquelles elle s’offrait et son nouveau partenaire Ben Affleck. Elle a également partagé certaines parties du voyage avec ses fans, et ce week-end, elle a célébré avec quelques photos sveltes d’elle-même à 52 ans dans un bikini jaune minuscule, teenie weenie, profitant du soleil et se prélassant dans l’air salé.

Ouais, alors comment s’est passé ton week-end ? Si vous avez failli profiter de la brise marine dans un petit bikini, dites-le.