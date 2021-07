Jennifer Lopez et A-Rod sont tous les deux en vacances à Saint-Tropez pour leur anniversaire

Dans le meilleur des cas, rencontrer son ex est gênant, mais imaginez qu’il parte en vacances exactement au même moment que vous… exactement au même endroit. Vraiment, frissonnez. Mais cela semble être ce qui arrive aux ex J.Lo et A-Rod, qui se détendent tous les deux sur des yachts au même endroit.

J.Lo est actuellement sur un méga-yacht à Saint-Tropez tout en célébrant son 52e anniversaire avec Ben Affleck, et le couple est allé de l’avant et est devenu officiel d’Instagram pendant qu’ils y étaient (balayez jusqu’au bout pour une photo d’eux en train de s’embrasser):

Pendant ce temps, Page Six rapporte qu’A-Rod est également sur son propre yacht à Saint-Tropez et a même posté des images de drones de lui-même en train de s’entraîner avec des amis.

Apparemment, A-Rod célèbre son 46e anniversaire, a déjà été vu en train de naviguer à Portofino, en Italie, et se rendra ensuite à Monte Carlo et à Ibiza.

Il semble peu probable que J.Lo et A-Rod se rencontrent lors de leurs vacances respectives en yacht à Saint-Tropez, mais je ne peux pas nier que cette coïncidence est… autre chose ! Quoi qu’il en soit, Ben et Jen sont clairement très sérieux, et Us Weekly a rapporté qu’ils “passent presque toutes les nuits ensemble quand ils ne travaillent pas… ils prévoient d’emménager ensemble très bientôt”. La source a ajouté: “Pour autant que Jen le voit, elle et Ben ont toute leur vie maintenant pour organiser les choses de manière confortable. Elle a l’intention d’être une belle-mère impliquée qui est là pour Ben dans ce domaine, et elle voudra de lui de faire le même effort avec elle et les enfants de Marc.”

