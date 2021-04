Jennifer Lopez et Alex Rodriguez annoncent leur rupture

(Crédit: Chris Delmas / .) (Photo par CHRIS DELMAS / . via .)

. – Jennifer López et Alex Rodríguez se séparent définitivement.

Les deux ont annoncé la nouvelle jeudi matin dans un communiqué rapporté pour la première fois par “Today” de NBC et confirmé par CNN.

«Nous avons réalisé que nous sommes les meilleurs amis et nous espérons continuer à l’être. Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir les uns les autres dans nos activités et projets communs », indique-t-il. «Nous nous souhaitons le meilleur les uns pour les autres et pour les enfants de chacun. Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous ayons à dire est de remercier tous ceux qui ont envoyé des paroles aimables et du soutien.

López et Rodríguez, qui étaient en couple depuis 2017, ont mis fin à leurs fiançailles de près de deux ans.