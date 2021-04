Jennifer López et Alex Rodríguez sont-ils toujours ensemble?

. Tout ce que vous devez savoir sur la relation entre Jennifer López et Alex Rodríguez.

Plus tôt cette semaine, Jennifer López et Alex Rodríguez ont publié leur première photo ensemble sur la plateforme Instagram après des rumeurs d’une prétendue séparation, ce qui montre qu’ils sont toujours ensemble en tant que couple.

Cependant, force est de constater que le message n’a pas atteint tous ses fans. Une série de commentaires sur le post Instagram disait des choses comme: «N’ont-ils pas rompu?» et « Je pensais qu’ils s’étaient séparés. »

Pourquoi tout le monde pense-t-il cela? Quelle est la mise à jour? Sont-ils ensemble ou non?

Lisez la suite pour plus de détails.

Des rumeurs de séparation sont apparues il y a trois semaines

Il y a trois semaines, Page Six a rapporté que le duo de célébrités s’était séparé et avait annulé leurs fiançailles.

À l’époque, Page Six a écrit qu’Alex Rodriguez passait du temps à se détendre sur un yacht et que Lopez était dans les Caraïbes en train de filmer un film.

Une source a partagé avec les médias: « Il est maintenant à Miami pour préparer la saison de baseball et elle tourne son film en République dominicaine. »

La nouvelle de la rupture inexacte du couple est venue immédiatement après que l’on ait appris qu’Alex Rodriguez aurait été la star de la télé-réalité de FaceTimeing « Southern Charm » Madison LeCroy.

Comme rapporté dans un article de Heavy, avec des informations de Page Six, les deux « ont décidé de se séparer après que l’ancien Yankee ait été lié à Madison LeCroy. » Le site Web a souligné: «Le scandale Madison LeCroy était la raison pour laquelle Rodríguez et López se sont finalement séparés. Il y avait déjà des problèmes, mais Jennifer s’est récemment sentie embarrassée. «

Ensemble

Peu de temps après que la rupture du couple a pris le contrôle des médias sociaux, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont publié une déclaration commune à TMZ qui déclarait: «Tous les rapports sont inexacts. Nous travaillons sur certaines choses ». Ils ont également précisé qu’il n’y avait « aucun tiers impliqué ».

US Weekly a noté plus tard que peu de temps après la publication de sa déclaration, Lopez a mis en ligne une vidéo sur TikTok montrant les gros titres des médias sur sa rupture, puis un extrait d’elle disant: «Vous êtes stupide».

Le portrait sur Instagram de Rodríguez est la première photo que le couple a prise ensemble après avoir mis fin aux rumeurs d’une prétendue séparation.

Dans le post, l’ancien joueur de la MLB a écrit: «Jennifer et moi sommes très heureux d’annoncer que nous avons uni nos forces avec Goli Nutrition. Ils ont révolutionné l’industrie de la santé et du bien-être avec leurs bonbons gélifiés innovants, délicieux et nutritifs. «

Le 17 mars, le Daily Mail a publié des photographies du couple s’embrassant en République dominicaine, confirmant ainsi qu’ils étaient plus proches que jamais.

US Weekly a écrit: «Le chanteur, 51 ans, et le joueur de baseball à la retraite, 45 ans, ont été vus en train de s’embrasser en République dominicaine sur des photos publiées par le Daily Mail le mercredi 17 mars. Elle était dehors dans un manteau blanc et semblait excité quand il l’a approchée dans une tenue de polo blanc, un pantalon gris, des chaussures de sport blanches, un chapeau de seau bleu marine et un masque facial. Rodríguez, à un moment donné, s’est agenouillé pour rapprocher ses lèvres de celles de López. «

Jusqu’à présent, le couple est ensemble depuis quatre ans. Ils se sont fiancés en 2019 avec une bague taille émeraude de 15 carats, mais ont dû retarder leur mariage deux fois en raison de la pandémie COVID-19.

Traduction espagnole de l’histoire originale de Heavy.com.

