Jennifer Lopez et Alex Rodriguez sont les vedettes de la guerre des yachts à Saint Tropez

L’ancien joueur de baseball a organisé cette escapade pour fêter ce mardi 27 juillet ses 46 ans et, bien entendu, les comparaisons n’ont pas tardé à émerger. Contrairement à son ex-petite amie, qui a été surprise par les paparazzi dans une attitude très affectueuse avec Ben affleck, Alexis Il ne semble pas avoir voyagé avec un nouvel intérêt amoureux.

Le Valerie, le yacht que Jennifer Lopez a affrété pour fêter son 52e anniversaire (Dynamiq via The Grosby Group.)

Son yacht, en revanche, rivalise avec l’impressionnant bateau que la diva du Bronx a loué, The Valerie, évalué à 130 millions de dollars, qui dispose d’un spa, d’un héliport, d’une piscine et d’une capacité de 17 invités et 27 membres d’équipage. .

Pendant ce temps, le bateau qu’il a loué Alex Rodriguez, l’Ocean Paradise, a trois étages, un immense toboggan et une capacité de 12 passagers et 12 membres d’équipage. De plus, il dispose de 6 cabines plus une suite parentale, une piscine, une salle de sport et une discothèque.