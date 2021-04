Jennifer Lopez et Alexander Rodriguez se sont séparés pour de vrai, lisez leur déclaration

Et juste comme ça, nous avons atteint la fin d’une époque. Jennifer Lopez et Alexander Rodriguez étaient des #CoupleGoals pour leurs innombrables fans, et le public adorait voir leur dynamique de soutien dans les arènes publiques comme sa performance au Super Bowl. Mais en fin de compte, il semble que les deux noms familiers soient mieux en tant qu’amis.

Ce dernier rapport d’aujourd’hui pourrait surprendre les fans, étant donné la façon dont Jennifer Lopez et A-Rod ont récemment nié les informations selon lesquelles ils avaient annulé leurs fiançailles. On ne sait pas exactement ce qui a changé d’avis, mais décider de se séparer publiquement était sans aucun doute difficile. Et cette rupture verra sans aucun doute les deux stars honorer d’innombrables couvertures de magazines et de tabloïds dans un avenir prévisible.

Plus à venir…