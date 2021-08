Jennifer Lopez et Ben Affleck assurent une possible séparation !

1/5

Ben Affleck est reconnu pour sa carrière au cinéma | .

JLo a récemment eu 52 ans | .

Les deux acteurs ont repris leur relation après 17 ans | .

Jennifer Lopez fait partie des stars gâtées du public | PA

En plus d’être acteur, Ben Affeck est également réalisateur et producteur | PA

L’un des couples qui a fait le plus de bruit en 2021 est sans aucun doute Jennifer Lopez et Ben affleck, qui sont appelés “Bennifer“Pendant 17 ans, malgré le fait d’être très amoureux et ensemble depuis mars, il y aura bientôt une séparation imminente entre le couple.

Son retour en couple n’était pas quelque chose qui était attendu, mais peu de temps après sa rupture avec Álex Rodríguez, nous avons commencé à les voir ensemble, donc immédiatement les allusions au retour de leur cour de 2004 n’ont pas tardé à être présentes.

Une fois la relation entre les deux célébrités confirmée depuis quelques semaines, les fans de Jennifer Lopez Ils furent tout de suite excités car elle ne serait pas seule et surtout elle serait très bien accompagnée.

L’amour qu’ils projettent tous les deux devant la caméra est très différent de la relation que nous avons vue à côté de A-Rod, qui était un peu plus froid avec le chanteur et actrice, Ben Affleck est trop affectueux ce qui fait tout de suite des soupirs à ceux qui les voient.

Cependant, cette nouvelle étape qu’ils vivent très heureusement depuis mars pourrait être affectée, puisque certaines sources selon le magazine People le couple aurait une séparation imminente à partir de septembre prochain.

A lire aussi : Mia Khalifa laisse ses carrés se dévoiler dans une nouvelle séance !

C’est parce que les deux ont des engagements de travail qu’ils devraient s’occuper dans différentes villes, y compris des pays, puisque Ben sera au Texas et l’interprète de “Si vous aviez mon amour” au Canada.

C’est pourquoi tous les deux profitent de ce moment pour être ensemble et s’amuser comme nous avons pu l’apprécier dans les différentes photos et vidéos qu’ils ont partagées ainsi que certains paparazzi qui les ont capturés ensemble.

Le même magazine a également mentionné que le couple profite de ce moment ensemble alors ils veulent en profiter et qu’ils ne prévoient pas non plus de se marier, mais ils vont vivre ensemble, en fait il est dit qu’ils cherchaient une maison pour les deux et les enfants de la chanteuse Eh bien, c’est elle qui a l’autorité parentale sur Emme et Max.

Cela peut vous intéresser: les fans de Dazzle Elsa Jean vêtue d’une robe noire séduisante

Depuis le 52e anniversaire de la chanteuse le 24 juillet, JLo et Ben voyagent sur un yacht impressionnant profitant de Saint-Tropez, Capri et Ibiza, ainsi qu’un précédent voyage à Monaco où nous les avons vus plus caramélisés que jamais.

C’est la propre ex-femme de Marc Anthony qui a partagé plus de contenu sur ses réseaux sociaux concernant sa relation avec le protagoniste d’ARGO, précisément pendant ces vacances sur l’impressionnant yacht où ils voyagent depuis quelques semaines.

A lire aussi : Tout gratuit !, Chiquis Rivera se déshabille pour les réseaux

Précisément, Affleck a été le photographe et caméraman de certaines photographies et vidéos où la belle chanteuse, actrice, mannequin et femme d’affaires est apparue car la voix de l’acteur a été entendue.

Chaque nouvelle nouvelle qui apparaît à propos de Bennifer devient immédiatement une tendance, même si en fait elle a un peu diminué depuis le début des rumeurs de son retour, en dehors de cela, le nom des deux continue d’être une nouvelle constante, car ce sont deux grandes célébrités du show business et leurs carrières sont à leur apogée.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Apparemment, le couple de tourtereaux n’a pas l’intention de perdre plus de temps, car en peu de temps, ils ont décidé de commencer à vivre ensemble, ce qui, bien qu’ils continuent de planifier, n’est pas exclu, donc cette prochaine séparation ne les affectera sûrement pas du tout et ils pourront passer plus de temps en contact l’un avec l’autre il ne fait aucun doute que l’amour peut tout faire !