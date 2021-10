Jennifer Lopez et Ben Affleck auraient un mariage de millionnaire (.)

1/3

Le couple de célébrités qui a fait sensation à Hollywood est celui formé par le actrice Jennifer Lopez et acteur Ben affleck, dont d’ailleurs on dit que leur mariage coûterait des millions de dollars.

Quelque chose que des millions de personnes parmi les fans, les médias et les internautes attendaient après leur réconciliation, c’est ce qu’ils ont laissé en suspens, leur mariage ! Comme vous le savez peut-être, Ben Affleck a offert la bague de fiançailles en 2003 au chanteur interprétant « On The Floor ».

Cependant, le couple a mis fin à leur relation en 2004, au moment de leur rupture, ils étaient connus de millions de personnes comme Bennifer, je termine qu’aujourd’hui c’est redevenu tendance.

Comme Jennifer Anniston et Brad Pitt étaient « The Couple », étonnamment après 17 ans de séparation JLo et Affleck se sont réconciliés, à partir de ce moment, la popularité des deux a commencé à croître surtout lorsque certaines hypothèses ont été faites sur leur mariage.

Il est dit que Jennifer Lopez et son petit ami prévoient une énorme fête de mariage qui coûtera 60 millions de dollars, il ne fait aucun doute que ce sera un mariage emblématique.

Le couple a plus que montré que les secondes chances en valent la peine, tant que la séparation s’est bien passée, tout comme cela s’est passé avec eux car leur séparation était due à des choses extérieures et non à un manque d’amour.

Cette information a été partagée par un célèbre magazine, selon les déclarations d’une personne proche du couple, qui souhaite faire la fête en grand, il a même été mentionné que leur célébration de mariage durerait 6 jours.

La liste des invités sera sûrement assez longue, mais selon cette source on retrouvera évidemment Matt Damon qui est le meilleur ami de Ben Affleck.

Un autre des invités célèbres sera Oprah Winfrey, qui aurait offert son manoir à Montesito, en Californie, pour la réception de mariage là-bas, mais ce serait l’un des lieux où son mariage aurait lieu.

Il a également été mentionné que le couple étudiait certaines options de manoir pour leur nouvelle maison, il est dit qu’ils pourraient conclure un accord sur un qui coûte 85 millions de dollars.

Jennifer Lopez et Ben Affleck étant ensemble, projettent toujours leur soutien mutuel ainsi que l’amour qu’ils reflètent chaque fois qu’ils apparaissent dans des publications, des réseaux sociaux ou sont capturés par certains paparazzi.