Jennifer Lopez et Ben Affleck deviennent officiels sur Instagram — Regardez la photo !

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont officiels sur Insta ! En quelque sorte! Le nouveau couple a fait une apparition inattendue sur le compte de Leah Remini dans une photo de photomaton décontractée qu’ils ont prise ensemble lors de sa 51e fête d’anniversaire.

Leah a partagé une vidéo de sa fête, écrivant en partie “Je voulais partager une petite vidéo de mon anniversaire avec vous tous parce que j’ai reçu tellement d’amour de votre part le jour de mon anniversaire mais aussi tous les jours.” La photo de Bennifer dure environ 30 secondes et montre Jen avec son bras posé sur la poitrine de Ben tandis que Leah le serre dans ses bras.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Allez, si vous n’avez pas envie de regarder toute la vidéo :

Instagram

Alors que Ben et Jen ont été repérés par des paparazzi un million de fois (y compris en s’embrassant) et qu’ils regardent apparemment ensemble des maisons à Los Angeles, ils n’ont toujours pas confirmé à 100% leur relation avec le monde. En fait, Jennifer a juste esquivé de manière hilarante Hoda Kotb en lui posant des questions sur Ben lors d’une interview. Fondamentalement, Hoda a réfléchi : “Ecoute, je dois juste te dire, chaque fois que je vois une photo de toi et Ben, je me dis : ‘Elle a l’air plus heureuse, elle a l’air plus heureuse.’ Sommes-nous plus heureux ?”

Et J.Lo a complètement changé de sujet, en disant “La chanson est sortie, cinq ans depuis que nous l’avons fait. Et je crois que ce message d’amour les uns les autres et de rassemblement et d’amour, n’est jamais plus pertinent qu’il ne l’est en ce moment . “

Hoda a répondu : “Attends, c’est à moi que tu parles, tu sais ça ?” et J.Lo a simplement dit “Je sais. Vous pouvez m’appeler, vous avez mon numéro.”

Regardez ci-dessous, lol:

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io