Jennifer Lopez et Ben Affleck font la fête en France pour son 52e anniversaire : ‘Super in love’

Jennifer Lopez a fêté son 52e anniversaire avec Ben Affleck.

Les amoureux d’Hollywood ont passé samedi soir à faire la fête en France à l’Opéra de Saint-Tropez, selon E! Nouvelles.

Des vidéos du couple ont été capturées par des fans qui ont dansé toute la nuit et ont depuis circulé sur des plateformes de médias sociaux comme Instagram et Twitter.

JENNIFER LOPEZ SEMBLE RADIANTE ALORS QU’ELLE SORT AVANT SON 52E ANNIVERSAIRE

Le blogueur de mode Rebel Neda, qui était présent lors de la célébration, a déclaré à Fox News que Lopez et Affleck sont arrivés vers 21 heures avec quatre personnes, dont deux gardes du corps et un photographe personnel.

“Ils buvaient tous et étaient heureux, s’embrassaient tout le temps et étaient super amoureux. Ils étaient très amicaux et la boutique Opera leur a offert deux sacs de cadeaux de la collection de l’artiste Philip Shagnti”, a écrit Neda dans un message direct Instagram. “Opera est un endroit très professionnel et fou à la fois et Ben et JLO se sont sentis très à l’aise et ont passé un moment de leur vie avec le spectacle d’anniversaire personnel fou qu’Opera leur a offert. Ils ont reçu beaucoup d’attention mais ils ont adoré ça.”

JENNIFER LOPEZ A 52 ANS : UN COUP D’OEIL SUR SES TENUES LES PLUS FOLLES DE L’ANNÉE DERNIÈRE

Neda et d’autres pages de fans de JLo ont partagé des histoires Instagram montrant que la visite de Lopez et Affleck était remplie de fêtards excités.

Dans de nombreux clips, Lopez et Affleck sont restés assis dans leur cabine privée alors qu’ils ont été accueillis par un spectacle de danse spécial sur le tube de 1999 de Lopez “Let’s Get Loud”.

JENNIFER LOPEZ CÉLÈBRE LE 52E ANNIVERSAIRE AVEC BOYFRIEND BEN AFFLECK DANS UNE SÉANCE PHOTO STEAMY

La célébration exagérée comprenait également des cierges magiques, du champagne, des lumières clignotantes, un brouillard dramatique, un drapeau portoricain et un signe d’anniversaire.

“Je ne sais pas exactement combien de personnes il y avait, mais beaucoup ! Et ils ont tous apprécié ça”, a déclaré Neda à Fox News. “Ils sont restés jusqu’à l’heure de fermeture 3:00 [a.m.].”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

À un moment donné de la nuit, Affleck s’est rapproché de Lopez pour lui murmurer quelque chose à l’oreille pendant que son tube de 2002 “Jenny from the Block” jouait en arrière-plan.

Neda a capturé le moment et l’a partagé avec ses 23 700 abonnés, et il n’a pas fallu longtemps pour que le moment soit devenu viral avec plusieurs pages de fans le republiant sur leurs comptes Twitter, Facebook et Instagram.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“C’est fou de voir mes vidéos devenir virales parce que je ne m’y attendais pas du tout”, a expliqué Neda. “Je faisais juste la fête comme tous les jours à l’Opéra !”

La somptueuse fête d’anniversaire a eu lieu quelques heures après que JLo a confirmé publiquement pour la première fois qu’elle sortait avec Ben Affleck avec une photo de yacht en bikini torride.