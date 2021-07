Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​apparemment recréé le clip de “Jenny From the Block” lors d’une sortie en yacht

Les fans perdent la tête à cause du ravivement de leur relation par Jennifer Lopez et Ben Affleck, et au cours du week-end, des images ont fait surface des deux sur un yacht ensemble. Bien que cela semble luxueux – et c’est le cas – les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer qu’ils recréaient le clip de “Jenny From The Block”. Cependant, on ne sait pas s’ils le faisaient exprès ou si c’était juste comme ça qu’ils traînaient, mais de toute façon, les spectateurs sont à bord pour tout cela.

Le doux couple célébrait le 52e anniversaire de Lopez à Saint-Tropez ce week-end et les fans ont remarqué l’angle exact pris par une photo qui ressemble étrangement au clip de la chanson de 2002. Lopez a été vue allongée sur le ventre tandis qu’Affleck était allongé à côté d’elle avec sa main sur ses fesses. Il y a 19 ans, ils ont été vus exactement dans la même pose sur un yacht pour son clip.

Un autre moment étonnant de leur week-end de célébration a été que Lopez et Affleck sont devenus officiels sur Instagram. Niché dans un collage de photos, le chanteur a partagé une photo des deux partageant un baiser et Internet a failli s’effondrer. Cela ne s’arrête pas là non plus. Ses followers n’ont pas pu s’empêcher de jaillir sur son corps magnifique car il semble qu’elle n’ait pas vieilli d’un jour depuis ses 20 ans. Quelques jours après avoir assommé le monde, elle est sortie avec un collier “BEN” et a continué à laisser tomber les mâchoires.

Les deux ont commencé à sortir ensemble en 2002 et sont rapidement devenus l’un des couples préférés d’Hollywood. Les deux se sont rencontrés sur le tournage de Gigli ensemble et sont depuis inséparables. Quatre mois après leur rencontre, ils se sont fiancés mais ont reporté leur mariage qui devait avoir lieu en septembre 2003. Cependant, ils ont finalement rompu après avoir annulé leurs fiançailles. Cependant, maintenant qu’ils sont de nouveau ensemble, une source a déclaré à PEOPLE que le couple avait l’impression qu’on leur avait donné une seconde chance.

“Même si leur séparation il y a de nombreuses années a été dévastatrice pour Jennifer, elle n’a jamais eu de mal à dire à propos de Ben. Elle pense que ce n’était tout simplement pas censé se produire à l’époque et a l’impression qu’on leur a donné une seconde chance.” a déclaré l’initié avant d’ajouter qu’ils sont “folles amoureuses” et qu’ils sont “l’amour de la vie de l’autre”. Maintenant qu’ils sont officiels, les fans attendent avec impatience de voir s’ils vont franchir la prochaine étape cette fois et marcher ensemble dans l’allée.