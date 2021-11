Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​célébré Thanksgiving ensemble. Ouais. De plus, JLo et Ben ont été photographiés portant des sacs de nourriture pendant le week-end. Selon TMZ, Affleck a ouvert sa maison Pacific Palisades en tant que centre pour une collecte de nourriture pour « Rise Against Hunger », et sa petite amie, JLo, l’a aidé dimanche après-midi.

Ne me tue pas, ça fait l’actualité, d’accord ? L’actrice, chanteuse et femme d’affaires de 52 ans a aidé à transporter de lourds sacs de nourriture avec ses enfants pendant le week-end de vacances. Elle ne semblait pas très prête pour la tâche, elle portait un pull à col roulé, un jean et des talons, mais elle aidait quand même à soulever les sacs de riz. Dailymail a des tonnes de photos … bien sûr. Ils font remarquer qu’elle portait des boucles d’oreilles en diamant… wtf, la vue aux rayons X !

Les enfants de Ben Affleck, Samuel et Seraphina, les aidaient (TMZ mentionne Violet). Les jumeaux de JLo, Max et Emme les ont également accompagnés.

Le couple amoureux s’est séparé pendant que Jen tournait The Mother à Smithers, en Colombie-Britannique, au Canada.

« Jennifer s’est envolée pour Los Angeles depuis Vancouver pour célébrer Thanksgiving avec ses enfants et Ben », a déclaré une source à People. « Les deux dernières semaines ont été intenses pour elle. Cela a été difficile pour elle d’être loin de ses enfants et (bien sûr) de Ben. »

Ainsi, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​célébré Thanksgiving ensemble.