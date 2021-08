Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​un week-end magique en famille avec tous les enfants

Jennifer Lopez et Ben affleck passé un week-end magique et plein de plaisir en famille!

Le couple, qui a ravivé leur romance il y a près de quatre mois, a emmené ses enfants avec eux lors d’excursions à Hollywood – les enfants de l’acteur Violet, quinze, Séraphine, 12 et Samuel, 9 ans et les jumeaux de 13 ans de J.Lo Max et Emme.

Le vendredi 20 août, le groupe, sans Samuel, a assisté à une représentation de la comédie musicale Hamilton au Pantages Theatre, avec la mère de Ben, Chris Anne Boldt. Plus tôt dans la journée, Ben a offert à ses trois enfants une visite au centre commercial Century City.

Dans l’après-midi du samedi 21 août, Ben et Jennifer ont amené leurs cinq enfants et sa mère à un spectacle au Magic Castle, un club-house et un restaurant exclusifs et coûteux pour les magiciens et les amateurs de magie. Ben et J.Lo ont été vus se tenant la main alors qu’ils se dirigeaient vers le bâtiment.