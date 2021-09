Jennifer Lopez et Ben Affleck partagent de doux baisers lors d’une promenade à New York .

Bennifer ne peut pas se tenir la main (Photo : Backgrid/./Splash News)

La tournée PDA de Jennifer Lopez et Ben Affleck ne se termine pas de sitôt après que le couple épris a été aperçu en train de partager des baisers affectueux lors d’une sortie à New York dimanche.

Fraîchement sorti de leur apparition câline au concert de Global Citizen Live ce week-end, le couple a continué d’être le couple qui continue de donner alors qu’ils descendent dans les rues de New York pour montrer à nouveau leur amour.

Jen et Ben se sont réunis en avril, à la suite de sa séparation d’avec son fiancé Alex Rodriguez, et le couple a été rejoint à la hanche depuis.

Dimanche, le couple de superstars se câlinait en se promenant dans Central Park, avec J.Lo apportant le glamour dans un ensemble à carreaux verts.

La femme de 52 ans a complété son look avec des lunettes de soleil et des créoles, tandis que Ben, 49 ans, portait un manteau gris sur une chemise à col bleu, un jean et des bottes noires.

Après leur travail dans le parc, le couple a emmené son défilé de PDA sur un trottoir voisin.

Le couple a fait ses valises sur le PDA à New York (Photo: Gotham/GC Images)



Un endroit approprié étant donné que la chanteuse est Jenny from the Block, après tout (Photo: T.Jackson / BACKGRID)

Ils se sont serrés l’un contre l’autre et ont échangé de nombreux bisous, alors qu’ils avaient des sourires contagieux sur leurs visages.

Il est sûr de dire que Ben et Jen ont repris exactement là où ils étaient partis il y a 17 ans, lorsque le duo était l’un des couples les plus sexy d’Hollywood au début des années 2000.

Rien ne vaut une promenade romantique dans Central Park (Photo: JosiahW / Backgrid)



Bennifer 2.0 est là pour rester, les amis (Photo: Gotham / GC Images)

Après s’être fiancés en 2002, ils ont choqué le monde en annulant leurs jours de mariage avant que les noces somptueuses n’aient lieu, avant de finalement confirmer leur séparation en 2004.

Le couple devant se séparer en raison d’engagements professionnels au cours des semaines et des mois à venir, une source a récemment révélé qu’ils travaillaient pour s’assurer qu’ils se voient autant que possible.

En plus du projet de film de Ben au Texas, Jennifer devrait également commencer à tourner The Mother, son premier film avec Netflix après avoir signé un contrat de production pluriannuel avec le service de streaming, au Canada.

Une source a déclaré à People : “Ils sont très reconnaissants pour leur été amusant. Tout est question de travail pour les prochains mois. Ben se rendra au Texas la semaine prochaine. Jennifer commence le tournage au Canada en octobre. Ils semblent prêts pour cela.

