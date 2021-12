Jennifer Lopez et Ben Affleck portent des manteaux de couleur assortie après le déjeuner avec des jumeaux

Jennifer Lopez et Ben Affleck agissent déjà comme un vieux couple marié… parce qu’ils font déjà ce qui semble inévitable avec le temps : porter des tenues assorties !

Ben et Jen quittaient l’hôtel Bel-Air à LA mercredi, après avoir déjeuné avec son père, David, et ses enfants Max et Emma.

Regardez les photos… ils portent tous les deux des vestes de couleur beige. Ce n’est peut-être pas grand-chose, mais c’est le début d’une relation qui s’est cimentée depuis un certain temps.

J Lo et Ben ont passé beaucoup de temps ensemble, sur les deux côtes et dans d’autres pays au cours des 6 derniers mois. TMZ a cassé l’histoire … ils sont à la recherche d’un maison ensemble où, vraisemblablement, ils mélangeront les 2 familles.

Quant au mariage… pas encore de mot, mais cela ne choquerait personne en 2022.