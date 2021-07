Jennifer Lopez et Ben Affleck pourraient emménager ensemble très bientôt

“Ben et Jen ont passé presque toutes les nuits ensemble, tant qu’ils n’ont pas à travailler. Leurs plans sont d’emménager dans la même maison très, très bientôt”, a déclaré une source de l’environnement le plus proche de l’artiste, Mom, à Us Weekly. . des jumeaux Max Oui Emme, fruit de son mariage tardif avec Marc Anthony.

Photo © 2021 Backgrid / The Grosby Group * EXCLUSIVITÉ PREMIUM * Malibu, CA – 14 JUIN 2021 Jennifer Lopez et Ben Affleck deviennent de plus en plus sérieux au fil des jours. Aujourd’hui, Ben et JLo ont rencontré les enfants de Jenny, Emme et Maximillian et la sœur de Jen, Lynda Lopez, pour un dîner en famille au Nobu à Malibu. Lynda aura 50 ans le 15 juin. Alors que le groupe pénètre à l’intérieur, la fille de J-Lo, Emme, sourit à Ben et la star de “Batman” lui rend le sourire dix fois plus éclatant ! (/ Backgrid / Le Groupe Grosby)

Il faut se rappeler que, sans faire expressément référence à son idylle avec Ben affleck, JLo Il a reconnu il y a seulement quelques jours qu’il n’avait jamais “été mieux” et plus qu’heureux qu’en ce moment.