Jennifer Lopez et Ben Affleck reviennent à LA avant Thanksgiving

Jennifer Lopez et Ben Affleck passent du temps ensemble avant les vacances.

La chanteuse de 52 ans et son petit ami de 49 ans ont été aperçus ensemble à Los Angeles le vendredi 19 novembre.

Les tourtereaux ont été vus en train de charger dans une limousine après avoir atterri dans un jet privé dans la Cité des Anges. Une JLo sans maquillage portait un survêtement beige avec ses cheveux relevés en un chignon en désordre tandis qu’Affleck portait un t-shirt noir, un bonnet, des chaussures et une veste, ainsi qu’un pantalon beige.

Les deux sont arrivés à LA quelques jours avant que Lopez ne monte sur scène aux American Music Awards dimanche soir pour interpréter la chanson « On My Way » de sa prochaine comédie romantique « Marry Me ».

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​été vus ensemble à Los Angeles avant sa performance aux American Music Awards et les vacances de Thanksgiving. (Cadre)

Le film verra Lopez jouer une pop star prête à épouser son fiancé superstar à la télévision avant qu’elle n’apprenne son infidélité. Dans un acte de représailles, elle choisit un homme au hasard dans le public pour se marier à la place.

Affleck a été occupé à se filmer mais est retourné à LA pour passer du temps avec Lopez.

Leur visite à Los Angeles intervient également quelques jours avant Thanksgiving. On ne sait pas si les deux prévoient de célébrer les vacances ensemble.

Affleck a filmé un nouveau projet mais a pris du temps à passer avec Lopez. (Cadre)

Les deux étaient auparavant en couple de 2002 à 2004 et ont même été fiancés pendant un certain temps avant de mettre fin à leur relation. Leurs retrouvailles ont fait la une des journaux tout au long de l’année.

Peu de temps après avoir repris leur romance, Lopez a commencé à chercher à déménager à Los Angeles depuis la Floride avec ses enfants, Max et Emme. Affleck a aidé aux achats à domicile.

Jennifer Lopez et Ben Affleck étaient déjà sortis ensemble de 2002 à 2004 et étaient même fiancés. (Gotham/Image filaire)

En septembre, Affleck a parlé publiquement de sa petite amie.

« Je suis impressionné par l’effet de Jennifer sur le monde », avait-il déclaré à Adweek à l’époque. « Tout au plus, en tant qu’artiste, je peux faire des films qui touchent les gens. Jennifer a inspiré un grand nombre de personnes à sentir qu’elles ont une place autour de la table dans ce pays. »

L’acteur oscarisé a ajouté : « C’est un effet que peu de gens ont eu au cours de l’histoire, un que je ne connaîtrai jamais et que je ne peux que soutenir et admirer avec respect. »

