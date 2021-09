Jennifer Lopez et Ben Affleck reviennent ensemble sur le tapis rouge pour la première fois en près de 20 ans

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont fait leur première apparition sur le tapis rouge ensemble depuis leurs retrouvailles, et le duo affectueux n’a pas déçu. La dernière fois qu’ils se sont retrouvés ensemble, c’était lors de la première de Gigli en 2003, mais ils ont rompu en 2004. Cependant, le couple réuni était tout sourire à la première à la Mostra de Venise du film d’Affleck Le dernier duel, où il joue aux côtés de son meilleur ami et partenaire créatif fréquent Matt Damon.

Lopez abasourdi dans une robe blanche de Georges Hobeika accessoirisée de talons Jimmy Choo et de bijoux Cartier, tandis qu’Affleck a gardé les choses classiques avec un smoking noir. Ils étaient clairement amoureux l’un de l’autre et ravis d’afficher leur amour pour les caméras, renvoyant encore plus loin les rumeurs selon lesquelles ils pourraient très bientôt franchir une étape très sérieuse dans leur relation.

(Photo : Alessandra Benedetti – Corbis/Corbis via .)

Des sources proches du couple réuni ont déclaré à In Touch Weekly qu’Affleck était “plus que prêt” à proposer à Lopez et à reprendre leurs fiançailles là où ils s’étaient arrêtés il y a plus de dix ans. Comment exactement il réussira le grand geste est la seule question qui reste.

“Leur relation évolue rapidement. Jen est ravie de commencer une vie avec Ben et d’organiser un mariage”, a déclaré une source. Ils ont même déclaré que les familles respectives d’Affleck et Lopez étaient préparées pour la fusion, en déclarant: “Tous les enfants se sont rencontrés et tout le monde semble s’entendre.” Affleck et Lopez ont été fiancés pendant un certain temps au début des années 2000 et sont toujours restés cordiaux l’un envers l’autre par la suite. Affleck a ensuite eu des enfants avec son ex-femme Jennifer Garner – Violet Anne, 15 ans, Rose Elisabeth, 12 ans et Samuel Garner, 9 ans. Lopez a eu des jumeaux Maximilian David et Emme Maribel avec son ex-mari Marc Anthony. Ils ont maintenant 13 ans.

(Photo : Stéphane Cardinale – Corbis/Corbis via .)

Jusqu’à présent, Affleck et ses représentants n’ont pas répondu aux demandes de commentaires des journalistes sur la rumeur de la proposition, mais des sources affirment que son intensité est indéniable. Ils ont dit: “il est retombé dans le style de vie tourbillonnant de Jen”, et ce n’est “qu’une question de temps” avant qu’il ne se mette à genoux.

“Il est à fond”, a simplement déclaré une source. Des rapports précédents ont indiqué que Lopez ressent à peu près la même chose, donc les chances d’Affleck semblent bonnes. Lopez a dit oui et accepté une bague de lui une fois auparavant.