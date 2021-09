Jennifer Lopez et Ben Affleck sont de retour, 17 ans de pause ? | .

Il n’y a rien de plus excitant pour un internaute ou n’importe qui de savoir que vos artistes préférés sont de retour après une rupture, comme c’est le cas avec Jennifer Lopez et Ben affleck sans aucun doute l’un des couples les plus emblématiques de la série cinéma et musique.

L’inconnu sur la raison pour laquelle seules quelques personnes se sont vraiment retrouvées le sauront, évidemment ils sont les plus proches des deux artistes, malgré le fait qu’une version officielle ait été partagée pour beaucoup, y compris leur serveur, ne suffit pas.

Laissant de côté les intrigues et les hypothèses possibles qui peuvent toujours naître autour d’une relation amoureuse entre artistes, l’amour que tous deux projettent pour des millions est le portrait craché de l’amour.

Il semble qu’ils n’aient jamais cessé de s’aimer, malgré avoir vécu des vies, chacun s’est marié, a eu un enfant et ainsi de suite, mais la communication entre eux n’a jamais cessé.

Serait-ce parce qu’au moment où l’un s’était engagé envers l’autre, on pesait qu’il l’était ?

Sûrement quand il a commencé à avoir des problèmes avec Álex Rodríguez Jennifer Lopez décidé de se réfugier chez Ben au moins dans les conversations, vous ne trouvez pas ?

En supposant que ce soit le cas, il a probablement pensé “est-il libre et je suis libre ? Nous devons en profiter !” Marc Anthony le père de ses enfants alors qu’il venait de mettre fin à sa relation avec A-Rod et avec qui il entretient actuellement une très bonne relation d’amitié.

Sûrement il est allé demander conseil pour voir s’il était sage de réessayer avec Ben Affleck, qui pour beaucoup est l’amour de leur vie.

Ce sera que JLo n’a jamais oublié l’acteur, qu’il a raté ses baisers ou que tout simplement l’alchimie entre les deux est fantastique, son serviteur pense que décidément un amour comme celui qu’il a eu avec lui il y a 17 ans était difficile à effacer, ça pourrait être comme l’un des siens je me souviens plus romantique, tendre et affectueux donc j’ai eu envie de revivre ça, et qui n’est avec Ben Affleck personne !