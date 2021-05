. Jennifer Lopez et Ben Affleck ne sont que des amis aujourd’hui.

Dix-sept ans après avoir mis fin à leur histoire d’amour, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​repris les gros titres après avoir fait savoir qu’ils passaient du temps ensemble ces derniers jours en Californie.

La nouvelle d’un éventuel rapprochement des stars vient après avoir confirmé l’annulation des fiançailles de López avec l’ancien joueur de baseball Alex Rodríguez, avec qui elle sortait depuis quatre ans.

Le magazine People a rapporté qu’Affleck et Lopez avaient été vus le vendredi 30 avril dernier, alors qu’ils passaient du temps ensemble dans l’une des résidences du chanteur à Los Angeles.

«Ils passent du temps ensemble à Los Angeles depuis la semaine dernière. Ils ont beaucoup d’amour l’un pour l’autre, ils se sont toujours admirés », a révélé une source en se référant au couple dans des déclarations exclusives à People.

Jennifer Lopez et Ben Affleck étaient l’un des couples les plus médiatiques de l’industrie du divertissement à Hollywood. Les acteurs ont annoncé leurs fiançailles en 2002, mais ont annulé leurs projets de mariage en 2003 et confirmé leur séparation en 2004.

López et Affleck ont ​​partagé les crédits de grandes productions cinématographiques telles que “Jersey Girl” et “Gigli”, deux des projets qui les ont positionnés comme l’un des couples préférés du public américain.

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont ensemble en couple?

Malgré de fortes rumeurs des tabloïds hollywoodiens sur une éventuelle réconciliation entre Jennifer Lopez et Ben Affleck, le couple n’a passé du temps ensemble qu’en amis.

“Ce sont des amis, ils ont toujours été amis et ils se sont vus ces dernières années”, a déclaré une source proche des acteurs dans une interview au magazine People.

Le site Web de TMZ a révélé que la relation entre López et Affleck est strictement amicale, un lien qu’ils entretiennent depuis la fin de leur histoire d’amour en 2004.

Un initié a déclaré à People que les stars prévoient de passer du temps ensemble tant qu’elles se rencontrent à Los Angeles: «Ils s’amusent beaucoup à sortir. Cela fait des années qu’ils ne se sont pas mis à niveau correctement et ils ont beaucoup à dire. “

Ben Affleck a salué la détermination de Jennifer Lopez dans l’industrie du divertissement

L’acteur américain Ben Affleck a été l’une des stars à avoir fait des déclarations exclusives au magazine InStyle pour une édition spéciale honorant la carrière de la chanteuse et actrice américaine Jennifer Lopez.

Au cours de l’interview, Affleck a salué la détermination de Lopez dans l’industrie du divertissement: «Je pensais qu’elle avait une bonne éthique de travail, mais j’étais complètement honorée et émerveillée par ce qu’elle s’était engagée à faire jour après jour, le sérieux avec lequel elle a pris son travail, la manière calme avec laquelle il se consacre à la réalisation de ses objectifs ».

«Elle reste, à ce jour, la personne la plus travailleuse que j’ai rencontrée dans ce domaine. Elle a un grand talent, mais elle a aussi travaillé très dur pour son succès, et je suis tellement heureux pour elle qu’il semble enfin recevoir le crédit qu’elle mérite », a ajouté l’interprète.