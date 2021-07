Jennifer Lopez et Ben Affleck sont “Instagram Official” à cause de Leah Remini .

L’une des choses que j’aime étrangement chez Jennifer Lopez, c’est qu’elle est amie avec Leah Remini depuis des décennies. Ils forment un couple tellement étrange pour les meilleures amies, mais je pense davantage à J.Lo pour avoir voulu l’énergie sans fioritures de Leah dans sa vie. J.Lo est personnifié avec un emoji coeur rose. Leah a l’énergie personnifiée de la tête de mort. Leah a organisé une grande fête d’anniversaire pour elle-même le mois dernier, et vous ne le sauriez pas, sa meilleure amie est venue. Et J.Lo a amené son petit ami. Alors maintenant, Bennifer est officiel sur Instagram.

J’espérais en fait qu’ils seraient Instagram Official avant maintenant. Cela vous montre simplement qu’aucun d’eux ne comprend vraiment le pouvoir qu’ils pourraient avoir sur Instagram en particulier. Comme, si un mois après leur rencontre, ils avaient posté un Instagram couplé avec “se souvenir de nous?” ou “dix-sept ans plus tard”, ils auraient tous les deux marqué tellement de points sympas. Au lieu de cela, ils se concentrent tous les deux sur les vieux médias – le modèle de paparazzi et de promenade de pap, avec des fuites vers Page Six, People Magazine et Us Weekly. Cela me rappelle un peu quand George Clooney s’est mis avec Amal – il a également fait un déploiement de femme dans les vieux médias. Quoi qu’il en soit, Ben et Jen sont toujours absents des comptes Instagram de l’autre. J’espère qu’ils y arriveront bientôt. C’est mignon que Leah ait été la première à le faire pour eux !

Voici l’Instagram de Léa. Sa fête d’anniversaire a été très fréquentée ! Elle est très populaire. Leah devrait crier après Jennifer et demander à J.Lo de publier des photos de Bennifer sur son IG.

Photo gracieuseté de Leah’s IG.

