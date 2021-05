Jennifer Lopez et Ben Affleck sont officiellement en couple et très heureux

“C’était l’idée de Ben d’aller au Montana, un endroit qu’il adore absolument, et ils se sont bien amusés là-bas, se blottissant et être ensemble sans aucune pression“a déclaré une source à Us Weekly. Et ce n’était pas le seul voyage qu’ils ont fait récemment.

Jennifer Lopez et Ben Affleck en 2003. (Kevin Winter / .)

Juste deux semaines plus tard, JLo et Ben ont été repérés à Miami fin mai. Ils ont été photographiés en train de faire de l’exercice dans le même gymnase. Un témoin a même déclaré à In Touch qu’ils partageaient des baisers entre les rediffusions. La veille, Lopez a été photographiée en train de se détendre sur le balcon de sa maison à Miami et Affleck semble descendre les escaliers derrière elle.