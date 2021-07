Jennifer Lopez et Ben Affleck surpris en train de s’embrasser à nouveau lors d’un lovefest italien

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​donné au monde une autre chance dans le bras de leur fête d’amour mondiale lorsque le couple qui défilait a été aperçu amoureux à bord d’un autre bateau – cette fois le long de la mer Méditerranée.

Lopez, qui vient d’inaugurer son 52e anniversaire il y a quelques jours, a décidé de partager un baiser tout en étant confortablement installé alors que leur bateau était amarré à Naples, en Italie.

Venant de quitter Saint Tropez dans le sud de la France, le couple en plein essor a troqué un superyacht contre les confins intimes d’un navire beaucoup plus petit, mais ne vous y trompez pas, Lopez et Affleck ne sont pas légers pour vivre somptueusement.

Le couple hollywoodien Jennifer Lopez et Ben Affleck emballent sur le PDA alors qu’ils s’embrassaient sur un quai dans le port de Naples, en Italie. (Cadre)

Plus tôt ce mois-ci, Bennifer 2.0 a visité un domaine grandiose avec les enfants de Lopez, Max et Emme, dans la célèbre section Holmby Hills de Los Angeles. La propriété est au prix de 65 millions de dollars et comprend huit chambres et 12 salles de bains sur quelque 31 000 pieds carrés. Il comprend également un bowling.

Le multicoupure a ensuite été aperçu en tournée dans un nouveau développement et dans les clichés, la chanteuse est vue grimper une échelle avec quelqu’un qui semblait être un architecte et lui montrait la propriété tout en explorant la maison de Bel Air qui est toujours en construction.

Pour la sortie, l’actrice a enfilé des leggings noirs, un haut court de sport blanc et des baskets blanches alors qu’elle prenait son temps pour se promener et discuter des plans de la structure.

Lopez a également été vue en train de parcourir les écoles de la région pour ses enfants – une indication qu’elle pourrait chercher à le lancer sur la côte ouest de manière plus permanente.

La star de “Hustlers” et l’acteur de “The Way Back” étaient auparavant fiancés depuis environ deux ans. Les deux se sont séparés en 2004 et Affleck a épousé l’actrice Jennifer Garner en 2005. Le couple – qui partage trois enfants ensemble – a divorcé en 2018.

Lopez partage ses deux enfants avec son ex-mari Marc Anthony.