Jennifer Lopez et Ben Affleck visitent un manoir de 85 millions de dollars

On dirait que Ben Affleck et Jennifer Lopez sont toujours occupés à chercher la maison parfaite où s’installer. Et quand je dis “maison”, je veux vraiment dire un manoir géant valant des dizaines de millions. Ces deux-là ont récemment fait la une des journaux pour avoir visité un manoir de 65 millions de dollars, mais apparemment, l’endroit ne le coupait tout simplement pas parce qu’ils sont maintenant ici à la recherche d’un endroit d’une valeur de 85 millions de dollars.

Selon TMZ, J.Lo et Ben ont passé mardi à parcourir Los Angeles à regarder des maisons ensemble, et le domaine de 85 millions de dollars en question est situé à Beverly Hills. Alors, est-ce que ça vaut le prix ? Qui sait, mais ce n’est clairement pas une maison ordinaire, c’est une maison cool. TMZ rapporte que les équipements comprennent 12 chambres et 24 salles de bains (COMMENT? QUOI?), Sans parler d’un penthouse pour invités, d’une maison de gardien et d’une maison de jardin de 2 chambres. Oh, et il y a un parking pour 80 personnes, au cas où Ben et Jen voudraient organiser des fêtes folles. En plus de cela, la maison dispose de son propre complexe sportif couvert, avec un ring de boxe et un terrain de basket.

^ Comment j’imagine le déroulement de cette visite de la maison.

Pour rappel, ces deux-là viennent de passer des vacances luxueuses à Saint-Tropez, où ils ont rendu public leur relation sur Instagram, ont apparemment recréé la scène du yacht en bikini de la vidéo “Jenny from the Block”, et – ah oui – ont presque couru dans l’ex de Jennifer Alex Rodriguez à plusieurs reprises. Parce que oui, il était aussi en vacances à Saint-Tropez sur un yacht exactement au même moment. Été 2021, tout le monde.

