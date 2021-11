Jennifer Lopez et la robe rouge parfaite pour décembre

Jennifer Lopez porte la robe rouge parfaite pour décembre | PA

Quelques jours après fin novembre la chanteuse, femme d’affaires, actrice et influenceuse sur les réseaux sociaux et célèbre célébrité hollywoodienne Jennifer Lopez, qui préparerait ce mois de décembre avec une belle robe rouge avec lequel il sera plus que parfait pour ce décembre.

Lorsque l’on mentionne le dernier mois de l’année, il est toujours lié à Noël, aux vacances de décembre, au Nouvel An et aux célébrations sans fin avec lesquelles de nombreuses personnes profitent du temps délicieux pour profiter d’un événement comme il l’a fait. Jennifer Lopez à plus d’une occasion.

Étant une célébrité, les invitations dans différents lieux et événements ne manquent pas pour cette star de la beauté des « Hustlers » en 2019.

Pour toute femme importante, ayez toujours certaines robes basiques dans votre garde-robe, l’une des couleurs qui ne pouvait pas manquer est sans aucun doute la couleur rouge.

A cette occasion, JLo, interprète de « On The Floor » a partagé une photographie où il porte une pièce impressionnante que n’importe qui aurait été fasciné d’acquérir à un moment de sa vie.

C’est précisément le 24 décembre 2020 qu’il a publié cette belle image, où il pose dans un escalier, regardant le ciel et portant l’une des robes les plus frappantes qu’il ait utilisées jusqu’à présent, non seulement à cause de la couleur qui attire immédiatement les regards, c’est aussi le design.

C’était la veille de Noël… Bon réveillon à tous ! », a écrit Jennifer Lopez.

Cette belle robe rouge de Jennifer Lopez Il pourrait facilement appartenir à une ligne spéciale de la célèbre créatrice de mode Vera Wang, mais la chanteuse et femme d’affaires n’a pas partagé le nom de la créatrice.

Le design est multicouche avec un tissu qui semble être de la mousseline de soie même si bien sûr, il serait impossible pour la Diva du Bronx d’utiliser ce type de tissu bon marché, la chanteuse a l’air élégante et éthérée avec ce vêtement impressionnant.

La publication compte déjà 1 820 935 cœurs rouges ainsi que sa robe, en plus de 11,7 mille commentaires, parmi lesquels se démarque son admiration pour sa beauté.

Sûrement plus que certains internautes se sont inspirés du design non seulement de la robe, mais aussi de sa coiffure et surtout de son maquillage pour leur donner une idée de comment paraître plus qu’impressionnante pour ces rendez-vous importants.

Pendant des années, la petite amie actuelle de Ben Affleck est devenue un pilier non seulement de la musique, mais aussi de la mode, grâce à sa ligne de vêtements et son bon goût pour s’habiller.