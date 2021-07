Jennifer Lopez et Michael B. Jordan Star dans la campagne Coach Automne 2021 – WWD

Coach a sélectionné plusieurs visages célèbres pour sa campagne publicitaire de l’automne 2021.

Les ambassadeurs de la marque, Jennifer Lopez, Michael B. Jordan, Jeremy Lin et Köki, jouent dans la campagne « With Friends » de Coach, qui « met en lumière les moments de joie inattendus qui ne sont possibles que lorsque les amis et les communautés se réunissent », selon la marque. .

La campagne présente les ambassadeurs modélisant les dernières pièces de la marque lors de réunions en plein air et de fêtes de quartier qui mettent en lumière les communautés locales, telles que l’équipe de corde à sauter basée à Miami, The Hurricane Jumpers; Groupe de jazz afro-cubain, Miguel Cruz et Sugarcane ; et le groupe basé à Tokyo Gliiico.

Les ambassadeurs sont vus modéliser de nouveaux accessoires de la collection automne 2021 de Coach, notamment les nouveaux sacs Tate et Soft Tabby, le sac à dos Hitch et le sac Rogue. Pour les vêtements, les ambassadeurs portent des versions des populaires manteaux en peau de mouton de la marque et des vestes en cuir ont été réalisées en collaboration avec la marque américaine traditionnelle Schott.

« La collection d’automne est inspirée par notre présent et notre avenir – par ce que nous avons appris et vers où nous allons », a déclaré le directeur créatif de Coach, Stuart Vevers, dans un communiqué. «C’est une histoire sur l’amitié et la façon dont nos proches nous inspirent, nous soutiennent et nous façonnent, et l’enthousiasme que nous ressentons à l’idée de passer à nouveau du temps ensemble. Réconfortant, nostalgique et tactile, il célèbre le sens de la possibilité et de la joie trouvés dans la connexion.

La campagne, qui a été photographiée par Renell Medrano et conçue par Olivier Rizzo, présente également les amis proches de Lin, Kheaton Scott et Nathan Liu, ainsi que des étudiants de Dream It Real, qui est l’initiative de Coach qui fournit aux jeunes étudiants les ressources et le soutien nécessaire pour briser les cycles d’inégalité.

