Jennifer Lopez et Omari Hardwick marchent et chantent On My Way

Jennifer López et Omari Hardwick se promènent et chantent On My Way | .

Apparemment les deux acteurs s’entendent très bien, Jennifer Lopez a composé cette nouvelle chanson pour son nouveau film Netflix « Marry Me », la même qui sonnait alors que le rappeur Omari Hardwick il la chantait et la dansait.

Ils faisaient un tour en voiture comme de bonnes co-stars dans lesquelles ils se trouvent. « La Mère », film qui commence tout juste ses enregistrements dans Gran Canaria, on peut apprécier ce qui aura des paysages incroyables qui pourraient être remarqués dans la vidéo.

Rappelons que le film « Marry Me » a été joué et produit par Jennifer López elle-même avec Netflix, un projet qui sortira le 11 février prochain auquel il participe avec l’actrice Owen Wilson et aussi avec Maluma, un repas romantique qui arrivera juste avant la « Saint Valentin ».

Dans la vidéo, nous pouvons voir comment JLo se détendait pendant la promenade, mâchait un chewing-gum et remarquait à quel point son partenaire était amusant quand il réalisa ce qu’ils enregistraient, il commença à faire le clown un peu.

Dans la pièce de divertissement, la belle chanteuse a montré qu’elle a une grande facilité à se faire des amis, tenant son téléphone portable avec sa main et portant de belles lunettes de soleil et une tenue très décontractée, elle était chargée de démontrer la complicité qu’elle a avec son partenaire en Distribution.

L’intrigue de ce film parlera d’un professionnel qui a tué des personnes qui vivaient tranquillement à leur retraite, mais tout a changé lorsque la fille qu’elle avait donnée en adoption il y a 13 ans était en danger.

Jennifer Lopez devient de très bonnes amies avec ses co-stars et cette fois elle l’a prouvé.

Pour la sauver, elle devra s’associer à un agent du FBI, c’est l’un des nombreux projets que la célèbre actrice d’origine portoricaine a à sa porte, sûrement cette 2022 nous profiterons davantage de sa présence dans le cinéma et la musique.

Rappelons qu’avant la fin de l’année dernière l’actrice, danseuse, chanteuse, mannequin et femme d’affaires profitait des vacances de Noël à Los Angeles avec ses jumeaux Emme et Max, en plus d’être avec son petit ami le célèbre réalisateur, scénariste et acteur Ben Affleck. .

Juste au moment où les deux célébrités ont confirmé leur relation, le monde entier a immédiatement été ému car en 2002 ils faisaient partie des couples adorés du public hollywoodien, à tel point qu’on les surnommait « Bennifer ».