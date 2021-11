Jennifer Lopez et sa diva mania en allant aux toilettes, c’est étrange ?

Jennifer Lopez, dit-on, a une curieuse habitude lorsqu’elle va aux toilettes | Instagram

Récemment, des nouvelles ont été partagées que peut-être peu de gens savaient et c’est que Jennifer Lopez, selon ce qu’ils disent, a une certaine manie en allant au toilettes Comme tout le monde, mais étant une diva, le personnel de service est probablement un peu contrarié par les demandes de JLo.

Ce n’est un secret pour personne que Jennifer Lopez La célèbre actrice et chanteuse d’origine portoricaine exige certaines de ses apparitions lors de tournées et de concerts internationaux.

Ce type de demande ne pouvait pas être absent lors de la fréquentation d’un nouveau lieu où l’interprète de « On The Floor » fera des présentations accompagnées d’un spectacle spectaculaire, comme ils le font habituellement.

Cela peut vous intéresser : Taylor Lautner, l’acteur de Twilight annonce qu’il va bientôt se marier

Sans aucun doute, quelque chose qui ne pouvait pas manquer pour la petite amie actuelle de Ben Affleck est les détails des chambres où elle séjourne, il est dit que l’une des exigences spécifiques est la salle de bain.

L’endroit où n’importe qui ferait ses besoins, pour Jennifer Lopez, ils doivent être parfaits et elle ne lésine sûrement pas sur les prix, puisqu’elle en a pour cela et plus encore.

On dit que la salle de bain de la chambre du actrice En plus d’être complètement propre, il doit avoir des toilettes complètement neuves, ainsi que la décoration de la salle de bain, le plus curieux est que dans le cadre des exigences, il demande également une marque spécifique de papier toilette.

Jennifer Lopez, dit-on, a une curieuse habitude lorsqu’elle va aux toilettes | PA

Sûrement plus qu’une célébrité de la stature de JLo aura fait une demande particulière, comme avec Beyoncé, pour sa part, la protagoniste de Hustlers impose de n’utiliser que du papier Haneshibo, qui, comme on peut le voir dans son nom, est d’origine japonaise.

En plus de la marque spécifique de papier que l’on devrait d’ailleurs retrouver dans les locaux de l’équipement de production de Jennifer Lopez.

Poursuivant les exigences de la chanteuse et star de Marry Me, son prochain film avec Owen Wilson et Maluma, qui sortira bientôt, elle aime aussi détendre son corps dans une baignoire à l’eau minérale.

Cela aide la peau de la Diva du Bronxs à l’avoir plus hydratée et éclatante, n’étant pas la seule célébrité qui a tendance à demander ce liquide pétillant, il semble qu’il soit devenu une tendance parmi les stars d’Hollywood.

Comme ces demandes, la célèbre pop star en aura sûrement d’autres à mesure que son succès continuait de croître, et continuera sûrement à le faire.