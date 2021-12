Jennifer Lopez et sa recette pour générer du collagène dans la peau

Cette fois, nous allons vous présenter la recette anti-âge par Jennifer Lopez pour générer du collagène dans la peau, quelque chose qui est sans aucun doute quelque chose que beaucoup de gens s’attendaient à savoir.

Le meilleur de tous, c’est que ce élixir naturel est probablement déjà quelque part dans votre cuisine.

Si vous cherchez le secret d’une peau parfaite et anti-âge, nous l’avons ici, car il s’agit d’huile d’olive, un ingrédient utilisé par Jennifer López dans sa routine quotidienne de soins de la peau.

Et c’est qu’en plus de donner un aspect frais et un teint hydraté et brillant, l’huile d’olive restaure et soigne la peau, nourrissant le visage grâce à ses propriétés génératrices de collagène.

Cela peut vous intéresser : Jennifer Lopez serait fâchée contre Ben Affleck pour son ex-femme

Alors sans plus tarder, nous vous donnerons ci-dessous les étapes pour que vous sachiez exactement quoi faire :

Lavez votre visage et enlevez tous les excès de pigments. Du bout des doigts, versez deux gouttes d’huile d’olive. Appliquer sur le contour des yeux ou sur les lignes d’expression les plus marquées. Pour de meilleurs résultats, essayez ce secret de beauté de la diva du Bronx trois fois par semaine. (ET)

Il ne fait aucun doute que s’il y a quelqu’un qui peut nous donner des leçons sur la façon d’être impressionnant quelles que soient les années, c’est Jennifer Lopez.

Et comment pourrait-il ne pas en être ainsi ! Si, au fil des années, il paraît de plus en plus jeune et complètement renouvelé.

Cependant, au-delà d’une génétique bénie, la réalité est que la chanteuse doit son apparence inspirante à la routine quotidienne disciplinée et bien définie, qu’elle accomplit quoi qu’il arrive de manière religieuse, obtenant des résultats surprenants et enviables.

Et si vous vous demandiez quelles sont ces étapes « miraculeuses » qu’elle met en pratique, voici 5 habitudes qui sont déjà devenues les commandements légitimes des routines beauté :

En fait, une fois Tracy Anderson, l’entraîneur personnel de JLo, a fait savoir que le régime alimentaire est le point clé pour que la chanteuse montre non seulement une silhouette d’impact, mais aussi une peau qui prend des années à partir de son apparence.

Eh bien, une alimentation riche en aliments frais et biologiques, en plus d’être complètement restrictive en termes d’aliments transformés et de caféine, est ce que Jennifer prend religieusement.

Salades colorées avec beaucoup de légumes, protéines maigres (surtout le saumon, qui est son préféré) et grains entiers, sont les aliments qui composent son alimentation quotidienne.