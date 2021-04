Jennifer Lopez et Selena Gomez en tête d’affiche d’un concert virtuel

Des artistes s’unissent pour promouvoir la vaccination dans le monde 1:13

. – Des stars de la pop et du rock donneront un concert en streaming dans le monde entier pour soutenir la distribution équitable de vaccins contre le covid-19.

Présenté par Selena Gómez et avec la participation de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin et HER, le ‘VAX LIVE: Le concert pour réunir le monde’ aura lieu le 8 mai.

Il fera partie de la campagne «Plan de relance pour le monde» de Global Citizen pour mettre fin à la pandémie et aider les gens à se rétablir.

«VAX LIVE célèbre l’espoir que les vaccins COVID-19 offrent aux familles et aux communautés du monde entier», a déclaré Global Citizen dans un communiqué. “Nous appelons les dirigeants mondiaux à se mobiliser et à garantir que les vaccins sont accessibles à tous afin que nous puissions mettre fin à la pandémie pour tous, partout.”

L’objectif sera “d’assurer une distribution équitable du vaccin dans le monde, de répondre aux préoccupations concernant le vaccin COVID-19 et de célébrer un avenir prometteur lorsque les familles et les communautés se réuniront après avoir reçu le vaccin”, selon le groupe de défense internationale.

Comment pouvez-vous regarder le ‘VAX LIVE’?

Plusieurs organisations et dirigeants politiques ont soutenu le concert, y compris l’Organisation mondiale de la santé; la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen; et l’État de Californie, selon le communiqué.

“Je suis honorée d’accueillir VAX LIVE”, a déclaré Selena Gomez dans un communiqué. C’est un moment historique pour encourager les gens du monde entier à se faire vacciner contre le COVID-19 quand il leur est disponible, demander aux dirigeants mondiaux de partager équitablement les doses de vaccin et rassembler les gens pour une nuit de musique d’une manière qui ne l’a pas fait. semblait possible l’année dernière. J’ai hâte d’en faire partie. “

L’événement sera diffusé à 20 h HE sur ABC, CBS, YouTube et sur les stations de radio et l’application iHeart. Il sera également diffusé à 23 h HE sur FOX.

Une version étendue sera diffusée sur YouTube, avec la participation des youtubeurs Daniel El Navieso, Kati Morton et ShootforLove.

Ce concert fait suite à la collaboration de Global Citizen avec Lady Gaga en avril 2020 pour le concert “ One World: Together At Home ”, dans lequel des fonds ont été collectés pour la lutte contre le covid-19.