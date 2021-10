Jennifer Lopez et « tous » les partenaires amoureux qu’elle a jamais eus | .

Le chanteur et actrice Jennifer Lopez continue de ravir ses fans et de surprendre par son excellent goût en matière de vêtements ainsi que dans le choix d’un partenaire, vous serez sûrement intéressé d’en savoir un peu plus sur certains des couples qu’elle a eus tout au long de sa carrière.

Jennifer Lopez Elle a commencé sa carrière en 1986, non seulement son nom de célébrité a immédiatement commencé à attirer l’attention du public, mais sa beauté et sa silhouette saisissante l’ont également fait.

C’est ainsi qu’en peu de temps ses admirateurs commencèrent à la voir accompagnée d’autres personnalités et certains hommes devinrent ses partenaires.

Selon la renommée et la popularité de JLo C’était à la hausse, avec chacun des projets auxquels il a participé, il n’a fait que grandir dans le show-business à la fois dans la musique et dans les films.

Comme prévu, sa renommée ne se limitait pas seulement à elle seule, mais aussi aux couples avec lesquels elle a eu des relations amoureuses, elle s’est mariée plusieurs fois, elle a eu des fiancés et aussi des petits amis, nous partagerons tout de suite quelques noms avec vous .

Ben affleck

L’acteur américain est actuellement son petit ami, leur histoire d’amour est connue dans le monde entier, puisqu’ils sortaient ensemble en 2002, ils se sont même fiancés, mais ils ont rompu en 2004 et 17 ans plus tard ils se sont réconciliés.

Alex Rodriguez

L’ancien joueur a conquis Jennifer Lopez et a réussi à gagner son cœur pendant 4 ans, ils se sont également fiancés et leur mariage n’a jamais eu lieu, on dit que la raison en était une infidélité de la part d’A-Rod.

Marc Anthony

Le célèbre chanteur portoricain a été le mari de Jlo pendant 10 ans, c’est même avec lui qu’il a eu ses deux enfants jumeaux Emme et Max, à ce jour ils continuent d’avoir une très bonne relation.

Canard

Le chanteur américain a également eu une relation amoureuse avec cette beauté d’origine portoricaine, on dit que leur cour a duré un an de 2016 à 2017.

Sean John Combs

Mieux connu sous le nom de Diddy, il faisait partie des couples de Lopez qui ont eu une grande influence sur sa carrière musicale, malgré le fait que leur relation ait été relativement courte, de 1999 à 2001.

Chris Judd

Chris Judd est un chorégraphe et acteur américain qui était le mari de la diva du Bronx de 1999 à 2001, son divorce était sûrement associé à Diddy avec qui il sort également.

Ojani Noa

L’acteur Ojani Noa est connu comme le premier mari de Jennifer Lopez, il est d’origine cubaine et bien qu’ils n’aient duré qu’un an, on dit que leur divorce a été quelque peu mouvementé.