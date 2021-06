Jennifer Lopez était notre beauté latine ?

in

. En quelle année Jennifer López a-t-elle été couronnée Nuestra Belleza Latina ?

Jennifer López est de loin considérée comme l’une des plus belles femmes du monde, et bien que l’actrice et chanteuse ait tout pour avoir été une reine de beauté, elle n’a jamais participé à des concours, mais sans concourir, elle a été couronnée dans Nuestra Belleza Latina.

La Diva du Bronx avait visité le Mansion of Beauty à Miami, en Floride, en 2015, et c’est là qu’elle a eu l’honneur d’avoir sa première couronne sur ses tempes.

Le couronnement, qui a perduré au fil des ans dans des vidéos qui circulent sur YouTube, a eu lieu après qu’Osmel Sousa se soit assis pour parler avec la chanteuse de “Let’s Get Loud” et lui ait demandé si elle aimerait qu’il mette la couronne sur elle. .

“Oui, s’il vous plaît”, fut la réponse que Jennifer Lopez a donnée sans hésiter, ce qui a amené le tsar de la Beauté à mettre la couronne sur sa tête.

Puis Osmel a clôturé le moment magique pour J.Lo, en lui offrant le laissez-passer royal tant attendu, avec la phrase “tu es belle, signe ici”, rendant la chanteuse presque au bord des larmes.

« Oh mon Dieu, je vais pleurer… tout le monde pleure quand ils comprennent ça. J’ai ma couronne », a commenté avec enthousiasme Jennifer López, après avoir signé la passe royale. “C’est une folie”.

Mais le moment d’émotion ne s’est pas arrêté avec le sacre de Jennifer López en tant que reine, mais ce fut aussi l’occasion pour le président de la table des juges du célèbre concours de demander à l’artiste de réfléchir aux conseils qu’il donnerait aux participants. qui sont lancés pour concourir pour le titre de NBL.

L’ex-petite amie de l’ancien joueur de baseball Álex Rodríguez, qui, en tant que l’une des personnalités publiques les plus reconnues au monde, connaît les défis et les difficultés d’être constamment surveillée, a déclaré à l’aspirante Nuestra Belleza Latina de ne jamais perdre de vue ce qu’elle veut réaliser .

«Eh bien, rien d’autre (je leur dirais) que c’est difficile. C’est beaucoup d’œil qui vous regarde, beaucoup d’œil qui vous jugent, et ces choses, mais vous devez toujours garder les pieds sur terre, et toujours rêver de toutes les choses que vous voulez faire », était le message que J .Lo envoyé aux filles.

Nuestra Belleza Latina se prépare à revenir à la télévision en septembre prochain, dans un événement où l’inclusion de toutes sortes de beautés fait écho, qui sera la saison 12 du concours Univisión, où la Vénézuélienne Migbelis Castellanos remettra sa couronne.