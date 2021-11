Jennifer Lopez exhibe des charms avec une tenue noire en vidéo

Jennifer Lopez arbore une silhouette exquise de la tête aux pieds | .

Ayant une histoire de vêtements affectueux le célèbre chanteur, actrice et la femme d’affaires Jennifer Lopez ont partagé pour ses fans un vidéo, où elle montre ses charmes avec une tenue noire audacieuse.

Jennifer Lopez Elle est devenue assez active sur son compte Instagram officiel, surtout depuis le début de la pandémie, car la quarantaine nous interdisait de partir pour elle, des millions de personnes se sont concentrées sur leurs réseaux sociaux.

Malgré cela, la petite amie de Ben Affleck a toujours été active, sauf que son activité a augmenté un peu plus, malgré le fait qu’aujourd’hui c’est Halloween, la diva du bronxs n’a partagé de photos ou de vidéos d’aucun costume comme l’ont fait plusieurs célébrités.

A cette occasion, Jlo nous a offert plusieurs publications où on la voit poser de la tête aux pieds avec cette vidéo saisissante qui couvre toute sa silhouette, en regardant de bas en haut.

Cette vidéo a été mise en ligne il y a 23 heures sur son compte Instagram officiel, elle commence par terre avec un cliché de ses bottines noires brillantes, petit à petit ça monte, plus tard on voit un pantalon un peu lâche.

Ledit pantalon noir vient jusqu’à ses hanches avec un large élastique, on voit tout de suite sa taille et son abdomen marqué, une partie de son corps qui d’ailleurs le sien Jennifer Lopez Il prétend que c’est le meilleur, bien au-dessus de ses charmes ultérieurs.

La chanteuse et interprète de « On The Floor » porte une ceinture Dolce and Gabbana qui lui arrive jusqu’à la taille, recouvrant son nombril d’une boucle de la marque.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

En haut elle porte un micro haut en dentelle noire avec de l’argent et pour se couvrir elle porte une veste noire, un détail qui ne peut passer inaperçu est son collier, c’est un tour de cou qui est aussi large que son cou, il est de couleur argenté .

Sans aucun doute, ce look monochrome pourrait devenir l’un des favoris non seulement de la célèbre femme d’affaires mais aussi de ses fans, qui presque un jour après sa publication lui ont déjà donné 518 919 vues et 4 672 commentaires.

Bien que les réactions puissent être considérées comme nombreuses pour certaines personnes, elles sont en réalité très peu nombreuses, si l’on tient compte du fait que Jennifer compte plus de 181 millions de followers rien que sur son compte Instagram.