Jennifer Lopez exhibe sa silhouette avec une robe en transparences

Jennifer Lopez porte toujours des vêtements de marque | .

La chanteuse est également connue comme la diva des Bronx | .

Le chanteur a eu 52 ans récemment | PA

JLo est revenu avec Ben Affleck après 17 ans | .

Portant toujours de beaux vêtements de marque, le chanteur Jennifer Lopez a toujours tendance à surprendre par ses charmes lorsqu’elle pose devant les caméras comme elle l’a fait avec un robe transparente et longue qui laissait un peu au vu de ses beaux charmes.

Depuis 35 ans que Jennifer Lopez Nous sommes tombés amoureux de sa musique, ainsi que de ses performances dans les différents films auxquels il a participé depuis 1987 un an après avoir commencé sa carrière de star de la série.

Le design que portait la chanteuse, actrice et femme d’affaires était de Charbel Zoe, les créations de cette marque se caractérisent par des vêtements moulants et transparents avec des motifs qui suivent les courbes des modèles qui les portent en plus d’utiliser des couleurs similaires comme le beige.

Ce n’est pas la première fois que le chanteur et interprète de “Sur le plancher“Elle porte une robe de cette marque, celle-ci en particulier était pour un tapis rouge aux Billboards 2015.

La femme d’affaires portait un modèle ajusté avec une coupe sirène, en plus d’un décolleté large et prononcé qui exposait toute sa beauté, étant transparente on penserait immédiatement qu’elle ne porte rien et que vous pouvez voir sa silhouette complètement, sans cependant, la conception a quelques applications dans toute la robe qui couvre ses parties afin qu’elle ne montre que certaines parties essentielles.

Su cabello lo lleva suelto con un poco de volumen y algunas ondas anchas que suele utilizar en algunos de sus conciertos, sin quitarle protagonismo a su hermosa prenda de vestir, como accesorios tenía varios anillos y un bolso de mano en color plateado al igual que su robe.

Le plus surprenant de cette publication qui s’est faite sur Instagram dans un compte fan de l’ex-femme de Marc Anthony, c’est que c’est un vidéo où vous pouvez admirer sa beauté de bas en haut, c’est ainsi que commencent les images de l’actrice.

C’est le 24 août 2020 que ces images ont été partagées, même si ce ne serait pas une surprise de taper sur Google le nom de Jennifer Lopez et de chercher ses plus beaux looks sur les tapis rouges, sans aucun doute nous retrouverions ce design de Charbel Zoé et d’autres qu’il a utilisées tout au long de sa carrière.

Il y a eu plusieurs occasions où Jennifer Lopez a ravi ses followers, grâce aux vêtements qu’elle utilise habituellement, non seulement dans ses présentations mais aussi dans les événements auxquels elle assiste, même lorsque ses fans ou paparazzi la rencontrent sur la route en public.

La femme d’affaires est devenue une influenceuse non seulement dans les réseaux sociaux mais aussi dans l’industrie et le cinéma, JLo a pas mal grandi dans l’industrie non seulement de la télévision mais aussi de la musique, la chanteuse a trouvé le moyen de créer tout un empire en tant que femme d’affaires.

Jennifer possède plusieurs entreprises dont les plus connues sont ses différentes lignes de vêtements qui sont vendues au Mexique dans un magasin bien connu, il y a quelques mois également, elle a apparemment lancé un restaurant en Californie, aux États-Unis, on dit qu’elle a l’a fermé plus tard 6 ans après l’avoir ouvert, jusqu’à présent la raison pour laquelle il a fini par le fermer n’est pas connue, il s’appelait “Mother’s”.

A l’image de cette affaire, l’interprète de “L’amour ne coûte rien” en possède d’autres, qui, contrairement à son restaurant, sont également très réussies et prometteuses, tout comme la carrière de la belle et coquette actrice.