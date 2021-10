Jennifer Lopez exhibe une tenue rouge avec élégance et glamour

in

Jennifer Lopez exhibe sa tenue rouge avec élégance et glamour | .

L’interprète de “On The Floor” et actrice Jennifer Lopez a de nouveau été au centre de l’attention de ses fans, alors qu’ils ont décidé de montrer sa beauté avec une photo qu’ils ont partagée, plus belle que jamais.

Elle y apparaît vêtue d’une belle tenue rouge, le glamour et l’élégance qui la caractérisent étaient à nouveau présents dans cette image comme cela s’est produit avec d’autres dans le passé.

Jennifer Lopez Elle est si célèbre que d’autres personnes profitent de sa renommée pour partager son contenu sur certains comptes Instagram, ne dépassant évidemment pas la popularité de JLo elle-même.

Actuellement sur Instagram, il compte plus de 178 000 abonnés, un chiffre qui continue sans aucun doute d’augmenter au fil des mois.

Sur la photo partagée sur l’un de ces comptes, la petite amie actuelle de Ben affleck portant un costume deux pièces et des bottes hautes de couleur rouge, virant presque au brun.

Habituellement, on le voit Jennifer Lopez Portant des vêtements dans des tons clairs, elle opte la plupart du temps pour le blanc, sur Instagram, nous l’avons vue avec une infinité de costumes, robes, pantalons et hauts en blanc.

Cependant, cette fois, c’est cette tenue glamour dans cette couleur passionnée qui a captivé des milliers de personnes, elle se compose d’une chemise boutonnée à manches longues, elle semble être en velours et elle est un peu ouverte par le haut vous permettant de voir ses intérieurs.

En bas, cette actrice, mannequin et célébrité séduisante porte une jupe ouverte, elle a une coupe asymétrique sur la jambe, elle est donc ouverte de cette partie, vous permettant de voir les bottes hautes qu’elle portait également.

L’image a été partagée il y a trois semaines sur un compte Instagram de certains fans de la belle actrice, le 5 septembre pour être plus exact.

Sur la photo, vous pouvez également voir que Lopez porte ses cheveux courts, actuellement ils sont un peu plus longs, donc l’image est sûrement encore un peu plus ancienne malgré le fait qu’elle a été partagée il y a quelques semaines.

L’endroit où il se trouve est une chambre, il se préparait probablement à aller quelque part, l’endroit semble être l’hôtel où il séjournait en République dominicaine lorsqu’il tournait son nouveau film “Shotgun Wedding”, qui devait sortir en juin. 19, 2022.