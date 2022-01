Jennifer Lopez fait l’éloge de Ben Affleck pour son dernier film, « The Tender Bar »

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont tous prêts à donner une autre chance à leur relation, et la star de Hustlers loue même le travail de son petit ami sur les réseaux sociaux. Lopez est allé sur Instagram vendredi pour louer le travail d’Affleck dans son nouveau film avec Amazon, The Tender Bar, après avoir obtenu une boîte de relations publiques pour le film. « C’est adorable de The Tender Bar », a déclaré Lopez sur son histoire Instagram. « Oh. Une petite note pour moi sur ce sur quoi est basé le film, tous ces trucs du film ici. Mignon. »

Inclus dans la boîte est un jeu de bowling miniature, qui se rattache à une scène charnière du drame. « Il y a une super scène dans un bowling avec Ben et le petit garçon (Daniel Ranieri) », a poursuivi Lopez sur son histoire Instagram. « Ben joue son oncle [and] ils sont tous les deux incroyables dans le film. Si vous ne l’avez pas vu, vous devriez. C’est génial. Merci, Tender Bar. » Réalisé par George Clooney, The Tender Bar raconte l’histoire de JR (joué en tant qu’adulte par Ty Sheridan) qui cherche une figure paternelle dans sa vie, en trouvant une dans son oncle Charlie (Affleck), propriétaire du bar. .

Ben et Jennifer Lopez ont ravivé leur romance en 2021 après avoir rompu avec son ancien fiancé Alex Rodriguez. La star de Batman a commencé à sortir avec Lopez en 2002. Ils se sont rapidement fiancés l’année suivante, mais n’ont pas réussi à se rendre dans l’allée avant d’arrêter. Affleck a épousé Jennifer Garner, avec qui il partage trois enfants : Seraphina, Violet et Samuel. Affleck et Garner se sont séparés en 2018.

L’acteur dit que les deux ont annulé leurs fiançailles en 2004 en raison de l’attention négative que leur relation avait reçue à l’époque. « Je dirais que c’était environ 50 pour cent [of what destroyed our relationship]. L’idée que les gens vous détestent et qu’ils vous détestent ensemble et qu’être ensemble est empoisonné, laid et toxique et la chose à laquelle aucun de nous ne veut faire partie », a déclaré Affleck lors de l’émission The Howard Stern Show de SiriusXM. « Et qui le f–– voudriez-vous les inviter à dîner ? Et qu’est-ce qu’ils font ensemble ? »

Affleck a ajouté qu’il avait quelques appréhensions à l’idée de se remettre avec Lopez à cause de ses enfants. « Eh bien, écoutez, ma responsabilité envers mes enfants est la plus haute responsabilité que j’aie. Donc je ne ferai rien de douloureux ou de destructeur pour eux si je peux m’en empêcher », a-t-il déclaré.