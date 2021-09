Jennifer Lopez fait un bisou inhabituel à son petit ami Ben Affleck !

Si vous doutez de toute nouvelle liée à Bennifer, cela deviendra toujours une tendance et c’est que depuis Jennifer Lopez et Ben affleck Ils sont revenus tout a été du miel sur des flocons, surtout maintenant qu’ils ont été surpris en train de donner un baiser inhabituel.

Il semble que le couple ait voulu recréer, sinon la scène, du moins faire référence au livre du Colombien Gabriel García Márquez intitulé L’amour aux temps du choléra.

Comme vous vous en souviendrez sûrement aujourd’hui, nous sommes dans pandémieMême si on peut dire que c’est déjà un peu plus contrôlé, car les gouvernements ont fourni des vaccins dans chacun des pays touchés.

Certes, à partir d’aujourd’hui, tout le monde est habitué à porter des masques faciaux, on ne sait pas jusqu’à quand nous cesserons de les utiliser, il semble que c’est quelque chose qui va durer longtemps.

C’est précisément ainsi qu’ils ont capturé Jennifer Lopez avec son petit ami et peut-être l’amour de sa vie, s’embrassant pendant qu’ils utilisaient tous les deux masque facialC’est une scène un peu bizarre mais en même temps un peu tendre.

D’où la référence au livre de García Márquez, une adaptation de “Love in the Times of Covid” pourrait être faite pour l’avenir étant donné que les cinéastes ont tendance à reproduire certains malheurs du monde et à les traduire en projets de films.

Sur l’image, vous pouvez voir que chacun des acteurs porte une tenue des plus frappantes, celle portée par l’interprète de “Sur le plancher“, est celui que vous avez utilisé pour le Gala du MET il y a quelques jours et bien que sur le tapis rouge, elle n’a pas été vue accompagnée de son petit ami.

Ils ont probablement été retrouvés plus tard, nous avons donc cette photo qui circule sur Internet depuis quelques jours.

Malgré le port de leurs masques, ils ont l’air extrêmement heureux et le meilleur de tous est qu’ils ont tous les deux l’air plus qu’amoureux, à chacune de leurs apparitions publiques et dans les publications des paparazzi, il est inévitable de ne pas se rendre compte que son amour est authentique. .

Je t’aime dans tous les sens est un amour pour toujours, le véritable amour, le partenaire idéal”, a commenté un fan.

Comme vous vous en souviendrez dans ledit événement JLo Elle portait une robe particulière qui nous rappelait le vieil Ouest, mais avec sa touche de diva et d’élégance qu’elle seule peut apporter, quant à l’acteur, il portait un costume noir assez classique.