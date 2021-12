Jennifer Lopez fait un clin d’œil subtil à Ben Affleck dans une photo festive

Jennifer Lopez garde son petit ami Ben Affleck près d’elle à tout moment. La chanteuse « Let’s Get Loud » est peut-être apparue en solo dans un nouveau cliché hivernal pour son Instagram, mais les fans aux yeux d’aigle ont facilement compris un signe subtil qu’Affleck n’était pas trop loin. « Matin douillet dans ma Super Puff », Lopez a légendé les photos souriantes.

Les fans ont rapidement saisi la tasse que la star de Marry Me tenait, qui comportait une grande lettre « B ». Un fan a commenté avec enthousiasme, « B AS IN BEN », alors qu’un autre a demandé: « Est-ce que le B pour Ben !!? » Lopez et Affleck ont ​​prévu de passer les vacances ensemble ainsi qu’en famille. Lopez est maman de Emme et Max, jumeaux de 13 ans, avec l’ex Marc Anthony, et Affleck est papa de Violet, 16 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel, 9 ans, avec l’ex Jennifer Garner.

Lopez a récemment défendu son petit ami après que ses commentaires sur Garner aient déclenché une réaction violente, disant à PEOPLE: « Je ne pourrais pas avoir plus de respect pour Ben en tant que père, coparent et personne. » L’acteur de Tender Bar avait déclaré qu’il se sentait « piégé » dans son mariage avec Garner, ce qui a aggravé ses problèmes de toxicomanie, dans l’émission The Howard Stern Show de SiriusXM plus tôt ce mois-ci.

« J’étais pris au piège. Vous savez, j’étais comme, je ne peux pas partir à cause de mes enfants, mais je ne suis pas heureux. Qu’est-ce que je fais? Et ce que j’ai fait, c’était boire une bouteille de scotch et m’endormir le canapé, ce qui s’est avéré ne pas être la solution », a expliqué Affleck à l’époque. Après que la star de The Last Duel ait été accusée d’avoir manqué de respect avec ses commentaires sur la mère de ses enfants, il est apparu sur Jimmy Kimmel Live, où il a affirmé que les déclarations avaient été sorties de leur contexte.

« J’avais expliqué à quel point nous nous respections les uns les autres et à quel point nous nous soucions les uns des autres et de nos enfants et les mettons en premier », a-t-il déclaré à propos de la majorité de l’interview. « Et ils ont fouillé nos affaires. Et ils ont dit que j’avais blâmé mon ex-femme pour mon alcoolisme et que j’étais piégé dans ce mariage et qu’ils faisaient de moi le pire, le plus insensible, le plus stupide et le plus horrible des gars. »

« Ce n’est pas vrai. Je ne le crois pas. C’est exactement le contraire de qui je suis », a-t-il poursuivi à propos de ce qui se disait à son sujet sur les réseaux sociaux, ajoutant qu’il voulait tirer un trait sur ce que les gens disaient. sur sa famille. « Ce que je crois et je ne voudrais jamais que mes enfants pensent que je dirai jamais un gros mot à propos de leur mère. »