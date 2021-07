Jennifer Lopez fête ses 52 ans, avec une silhouette de rêve !

1/5

Le chanteur et Actriz Née dans le Bronxs Jennifer Lopez a partagé de nouvelles photos sur son compte Instagram officiel où elle fête ses 52 printemps, ce 24 juillet la diva des Bronxs fête son anniversaire avec l’un de ses plus petits maillots de bain jamais portés.

La particularité n’était pas seulement de nous montrer sa beauté, mais qu’elle était très bien accompagnée par son copain Ben affleck, dans l’une des images.

Visiblement la chanteuse interprète de “Sur le plancher“Elle sait parfaitement que sa silhouette est une icône de la beauté latine, grâce à ses courbes, sa musique et son jeu d’acteur, elle est devenue une célébrité du show business.

Notamment Jennifer Lopez Il évolue dans le milieu artistique depuis plus de 35 ans, sa carrière est sans aucun doute l’une des plus prolifique et constante de tout le marché.

A cette occasion, il a décidé d’offrir à ses fans de belles Photos où il apparaît montrant le meilleur que sa carrière lui a laissé et surtout l’exercice, son silhouette exquise, qui pendant des années est restée parfaite et tout à sa place, en particulier ses énormes charmes ultérieurs qui pourraient être considérés comme sa marque de fabrique.

Il y a à peine 20 minutes, il a décidé de partager cette nouvelle photo sur son compte Instagram officiel, “51 what it do” a écrit JLo dans sa description, faisant sûrement référence à sa silhouette énorme à son âge en profitant de ce minuscule maillot de bain.

Son maillot de bain, en plus d’être extrêmement petit et d’avoir des bretelles à attacher, est noir avec un motif orange, en plus de ces deux micro vêtements elle porte aussi un kimono transparent qu’elle ne porte qu’aux bras, il semble qu’elle soit à peine j’étais pour le dire, celui-ci a un beau motif de fleurs et de mandalas, aux couleurs rose, jaune et marron.

Pour compléter sa tenue, la chanteuse et femme d’affaires portait un chapeau court et quelques colliers, c’était sur la dernière photo de cette “collection” où elle fête ses 52 ans sur un yacht saisissant et luxueux.

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​posé pour la photo en s’embrassant, bien qu’il soit possible qu’en raison de la façon dont ils s’embrassaient très concentrés l’un avec l’autre, nous pourrions également considérer qu’ils n’avaient pas réalisé qu’ils prenaient la photo.

Cette publication compte déjà plus d’un million 200 mille reproductions en plus de 28,7 mille commentaires où ils la félicitent et lui adressent de nombreuses bénédictions, notamment parce qu’elle a elle-même officialisé sa relation avec le célèbre acteur hollywoodien, qui est sans aucun doute super amoureux d’elle.

Depuis quelques mois, ils les voient ensemble, après la fin de sa relation avec l’ancien joueur Alex Rodriguez Également connu sous le nom de A Rod, certains internautes pensaient que JLo et Affleck reprendraient leurs fiançailles et que le 24 juillet, l’acteur proposerait à nouveau l’actrice.

En plus de ce micro shooting l’interprète de ” Je suis réel“Il a également partagé une vidéo qu’Affleck lui-même filmait, faisant référence au fait qu’elle avait l’air spectaculaire.

Bennifer Il est de retour et ses fans ne pourraient pas être plus heureux, il semble qu’il avait déjà prévu de montrer sa relation de manière formelle à une date spéciale comme celle-ci, étant l’un des couples préférés des internautes qu’ils se marient ou non, ils continueront à l’être bien plus longtemps que ça, c’est quelque chose qu’ils ont gagné et que le public adore.