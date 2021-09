Jennifer Lopez frappe avec une micro tenue pour les VMA ! | .

La chanteuse, femme d’affaires et actrice Jennifer Lopez a encore une fois laissé plus d’un de ses followers impressionné, grâce à l’une de ses tenues les plus coquettes, sa préparation pour le les VMA ça a été fantastique.

Dans une vidéo et des photos qu’il a récemment partagées, il a laissé beaucoup de peau exposée, ce que ses millions de fans sont finalement fascinés de voir.

Jennifer Lopez Il est également connu sous le nom La Diva du BronxPeut-être qu’à plus d’une occasion, vous aurez remarqué qu’il a des goûts bien que pas extravagants bien qu’assez chers.

Pour preuve dans les rares occasions que l’on a pu voir une partie de sa maison ou plutôt de son hôtel particulier, le bon goût et l’élégance parmi lesquels vit l’actuelle petite amie de Ben affleck, qui ne l’a apparemment pas accompagnée lors de cet événement.

Sur votre compte Twitter JLo partagé deux Photos, où sa tenue frappante était vue un peu plus en détail, elle consistait en une jupe avec des rubans devant, elle était ouverte et était jointe au moyen d’eux, ceux-ci étaient un peu longs donc ils pendaient un peu entre ses jambes.

La jupe arrivait juste à la taille et avait également une sorte d’écailles larges, qui formaient un joli motif le long de la jupe, qui d’ailleurs était un peu courte.

Quant au haut qu’elle utilisait, il reprenait le dessin des rubans ouverts au milieu, montrant un peu de ses charmes, le haut était à manches longues et complètement noir.

Déjà sur la deuxième image on peut voir son costume un peu plus complet en plus de ses belles baskets bracelet avec une pointe transparente, ses longs cheveux comme d’habitude le portent en vrac avec des vagues épaisses et beaucoup de volume.

Quant à vidéo qu’elle a partagé sur Instagram, il y a exactement 40 minutes, elle marche dans un couloir, probablement accompagnée de certains éléments de son équipe, qui marchent devant, sur le côté et derrière elle, mais pas si près.

La vidéo compte déjà plus de 156 000 reproductions et 2 553 commentaires où elles ne cessent de flatter la belle interprète de “Sur le plancher“.

Ce ne serait pas une surprise si Jennifer Lopez avait une présentation à cet événement, elle participe généralement à de grands événements et c’est certainement l’un d’entre eux.