Jennifer Lopez interpellée pour avoir porté le sac le plus controversé

Jennifer Lopez a été critiquée pour avoir porté le sac en crocodile | .

L’une des chanteuses préférées et également une célèbre actrice hollywoodienne préférée du public est Jennifer Lopez, qui a récemment été critiquée parce qu’elle portait un sac non seulement cher, mais qui a également provoqué une grande controverse dans L’Europe .

C’est parce qu’apparemment les protectionnistes affirment que son utilisation est en quelque sorte liée à la cruauté envers les animaux, ce qui est déjà sanctionné dans plusieurs pays.

Depuis la carrière de Jennifer Lopez a commencé à grandir, surtout depuis qu’elle a joué Selena Quintanilla en 1997, sa popularité a commencé à grandir comme de la mousse, depuis elle est continuellement recherchée et sollicitée par les médias.

Bien sûr, sa popularité a commencé à croître encore plus il y a quelques années, lorsqu’elle a épousé Marc Anthony et a eu ses jumeaux et surtout maintenant qu’après 17 longues années, elle est revenue avec Ben Aflleck.

Quelque chose que n’importe quel médium ou paparazzi a recherché en la photographiant ou en l’enregistrant, est une imperfection, malgré cela JLo également connu sous le nom de La Diva du Bronx a seulement montré qu’elle est plus que parfaite.

Cependant, il n’a pas pu échapper aux critiques, surtout maintenant qu’il a été aperçu avec un concert de la marque Hermès, qui est non seulement le plus cher du marché mais qui est fait de peau de crocodile.

C’est pourquoi il a été critiqué par les protectionnistes qui prétendent que Jennifer Lopez encourage la maltraitance animale, nous parlons du célèbre Sac Birkin Himalaya.

Ce design a un coût de 250 mille dollars qui en pesos serait de 5 millions 085 mille 300 pesos au total, sans aucun doute ce sac en peau de crocodile du Nil est un design qui a provoqué une grande fureur en Italie.

Vous pouvez sûrement imaginer que Jennifer Lopez ne s’est pas contentée d’avoir une seule pièce, elle a toute une collection ! Cette conception l’a dans différentes couleurs, et il l’utilise quotidiennement même pour aller au gymnase.

Grâce à la fortune qu’il a accumulée tout au long de sa carrière de 35 ans dans l’industrie Jennifer Lopez, a la possibilité et la facilité d’acquérir ce type d’accessoires et sûrement, est propriétaire d’une collection exclusive non seulement de patrons mais aussi d’autres articles avec des prix stratosphériques.

Peut-être que beaucoup pourraient lui reprocher d’avoir ce type de sacs en peau de bête, mais il est bien certain que pour les fabriquer il y a des fermes contrôlées, malgré cela la critique qui prétend finalement qu’ils prennent la vie d’animaux pour créer des doublures en fourrure c’est toujours de la cruauté .