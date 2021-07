Jennifer Lopez : “Je suis vraiment arrivée à un stade de ma vie où je suis bien toute seule” .

Voici quelques photos de Jennifer Lopez dans les Hamptons. Elle était en excursion shopping avec sa sœur Linda. Ben Affleck n’était pas là ! On dit que la maison préférée de Jennifer est son manoir des Hamptons, et je parie qu’elle est si heureuse d’avoir Ben là-bas, d’amener de la famille et des amis et de s’y divertir. Apparemment, Jen a également appelé (?) Zane Lowe chez Apple Music et lui a accordé une interview exclusive :

Jennifer Lopez aime sa vie en ce moment – ​​sans que cela ne soit attribué à personne en particulier, bien sûr. “Je suis super heureux”, s’est enthousiasmé le chanteur de “Let’s Get Loud”, 51 ans, à Zane Lowe d’Apple Music lundi. « Je sais que les gens se demandent toujours : ‘Comment allez-vous ? Qu’est-ce qui se passe? Est-ce que ça va?’ Ça y est. Je n’ai jamais été mieux. Je veux que mes gens qui se soucient de moi – parce que je tiens tellement à eux – sachent que je suis vraiment arrivé à un endroit de ma vie où je suis bien tout seul », a poursuivi Lopez, bien qu’il soit constamment vu dans le présence d’un certain ancien Batman ces derniers temps. “Et je pense qu’une fois que vous arrivez à cet endroit, des choses incroyables vous arrivent que vous n’imaginez jamais se reproduire dans votre vie”, a-t-elle expliqué, sans délimiter aucune de ces choses. “Et c’est donc là que j’en suis.” Évitant ostensiblement toute mention d’un scénariste/réalisateur né en Californie mais associé de manière indélébile à Boston dans l’imaginaire populaire, Lopez a ajouté : « J’aime tout l’amour qui m’arrive en ce moment et tous les bons voeux. Et je veux juste que tout le monde sache que c’est le meilleur moment. C’est le meilleur moment de ma vie.

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que J.Lo est très heureux en ce moment. Ben la couvre probablement d’attention, il a écrit cette lettre d’amour pleine de nostalgie (alors elle sait qu’il le veut), il gère beaucoup mieux les paparazzi et elle s’envoie en l’air. Tout est gagnant-gagnant pour J.Lo. Maintenant, entendrons-nous de Ben si oui ou non il est heureux en ce moment ? Je ne sais pas. Quant à Jen, heureuse d’être seule… elle n’a pas été seule depuis près de cinq ans. Jen est faite de mensonges, mais ça va. En parlant de ça, il y a cette histoire vraiment drôle/idiote de Bennifer dans OK ! Magazine:

Depuis qu’ils ont ravivé leur histoire d’amour en mai, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​« reçu une tonne de scripts pour jouer ensemble dans des comédies romantiques et d’autres films – et ils y réfléchissent vraiment. L’idée de travailler ensemble sur un film semble très intrigante », a déclaré une source à OK !, ajoutant que malgré l’échec de leurs derniers projets communs (Gigli et Jersey Girl), ils sont confiants de se retrouver devant la caméra. “Gigli a été un désastre mais Hollywood a une mémoire à court terme, et Jennifer et Ben sentent qu’ils ont en eux de donner une autre chance et de le faire mieux.” En fait, un script a particulièrement attiré l’intérêt de Jennifer. “Il s’agit d’un couple qui se réunit des années après avoir tout gâché la première fois”, a expliqué la source. “Cela semble familier et c’est pourquoi elle pense que ce serait amusant à faire.” Ben est aussi à bord. “Jennifer a dû le convaincre que c’était une excellente idée, mais cela n’a pas pris beaucoup, juste de l’amour et des taquineries”, a déclaré la source. “Tous ceux qui connaissent Jennifer savent aussi qu’elle aime faire des affaires avec les hommes avec qui elle sort et Ben ne fait pas exception.” Bien qu’ils soient enthousiasmés par ce que l’avenir leur réserve, Ben et Jennifer sont également prudents. “Ils ne précipitent pas les choses”, note la source. «Ils se prélassent dans la romance et veulent permettre à leur relation de se développer avant de signer officiellement un projet commun. C’est tellement bien cette fois – ils ne veulent rien gâcher.

Il ne m’est jamais venu à l’esprit que Jennifer aime s’embrouiller financièrement avec ses hommes, mais c’est vrai. Elle le fait tout le temps, dans presque toutes les relations. Quant à l’idée que Ben et Jen reçoivent déjà des tonnes de scripts… hein. Jen veut probablement travailler avec Ben, mais j’espère qu’il ne s’engagera plus dans cette voie. Et les gens utilisent toujours “Gigli” comme punchline, donc ce n’est pas comme si tout le monde l’avait oublié.

