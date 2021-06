Jennifer Lopez jouera dans le nouveau thriller de science-fiction de Netflix Pic Atlas ⋆ 10z viral

Selon Deadline, la candidate aux Golden Globe Jennifer Lopez a officiellement signé un nouveau projet pour Netflix sous la forme d’un prochain thriller de science-fiction intitulé Atlas. En plus, Carnage le réalisateur Brad Peyton a également été engagé pour diriger le projet, qui sera sa dernière collaboration avec le streamer après avoir produit le prochain thriller d’action dirigé par Jason Momoa. Gentille fille.

La nouvelle du casting intervient plus d’une semaine après l’annonce que Lopez s’est associé au streamer pour un premier contrat de film et de télévision pluriannuel. Il s’agit du troisième projet dans le cadre de l’accord global de Nuyorican avec Netflix, le premier étant un film d’action intitulé La mère, et l’adaptation cinématographique de Le Chiffre, qui devraient également être dirigés par Lopez.

“Je suis très honoré de travailler avec Jennifer, Elaine et le reste de l’équipe de Nuyorican Productions avec nos partenaires Joby et Tory chez Safehouse”, a déclaré Peyton dans un communiqué. “Avoir la chance de diriger Jennifer dans le rôle-titre de ce film est un rêve devenu réalité, car je sais qu’elle apportera la force, la profondeur et l’authenticité incroyables que nous admirons tous de son travail. De plus, Jeff et moi sommes ravis de travailler de nouveau avec Scott, Ori et toute l’équipe de Netflix. Ils ont été tout simplement incroyables de travailler avec eux et nous sommes chanceux d’avoir l’opportunité de faire un autre film sur le service.

Atlas se concentre sur une femme qui se bat pour l’humanité dans un avenir où un soldat de l’IA a déterminé que le seul moyen de mettre fin à la guerre est de mettre fin à l’humanité. Pour surpasser cette IA malhonnête, Atlas doit travailler avec la seule chose qu’elle craint le plus – une autre IA. Le film est écrit par Aron Eli Coleite, basé sur le scénario original de Leo Sardarian.

En plus de jouer, Lopez servira également de producteur avec la partenaire de production Elaine Goldsmith-Thomas et gérera de longue date Benny Medina. Les producteurs sont Matt Schwartz, Joby Harold de Safehouse Pictures et Tory Tunnell ainsi que Peyton et Jeff Fierson d’ASAP Entertainment. Il sera produit par Courtney Baxter.

Lopez sera également à l’affiche de deux nouveaux films de comédie romantique : Universal Pictures’ Épouse-moi avec Owen Wilson et Lionsgate’s Mariage au fusil de chasse avec Josh Duhamel. Les deux films à venir devraient sortir en 2022.