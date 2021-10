Jennifer Lopez, le secret de ses plus belles tenues d’automne | .

Tout le monde sait que l’une des artistes les mieux habillées pour toutes les occasions est Jennifer Lopez qui a quelques secrets pour toujours être parfaite avec elle. tenues surtout dans ce automne.

Depuis le début de l’automne, des milliers de vêtements ont été mis sur le marché comme à n’importe quelle autre saison de l’année, mais pour beaucoup, cette saison précise est l’une des préférées.

Cela peut être dû à la combinaison du chaud et du froid que nous ressentons tout au long de la journée, aux tons chauds que nous trouvons dans la nature et aux couchers de soleil, et à la possibilité de porter des vêtements opaques qui ont tout simplement l’air parfaits.

Jennifer Lopez Elle a toujours tendance à surprendre avec ses tenues, évidemment elle a un gros avantage, c’est une célébrité que les marques recherchent pour montrer leurs vêtements.

Tout au long de ses publications les plus récentes, nous avons vu que la belle protagoniste du film « Hustlers » a choisi de porter des vêtements dans un ton terre, entre les cafés et le plus récent un vert olive qui met en valeur sa belle peau.

La chanteuse, mannequin, actrice et femme d’affaires de 52 ans est emportée non seulement par les tendances, mais par les tons représentatifs des saisons.

Cela pourrait être le secret du succès qu’il a à chacune de ses apparitions, tant en public que sur les réseaux sociaux.

Quelques jours avant le début de l’automne (22 septembre) la chanteuse aussi appelée Jenny From The Block, portait une robe marron au Met Gala, préparant peut-être déjà l’arrivée de la saison.

Dans ses publications suivantes, à l’exception de la première à laquelle elle a accompagné son petit ami Ben Affleck sur un tapis rouge, elle a porté des vêtements dans des tons de marron et quelques variations.

Dans sa dernière publication, elle est présentée avec un long blazer et une robe vert olive peut-être un peu plus marron, des lunettes dans des tons marron et des bottines pointues également dans un ton olive.

En conclusion, nous pourrions dire que selon chaque saison sont les tons que vous devez utiliser, mais ceux-ci doivent être un peu sobres et ne pas attirer autant l’attention qu’il le fait. Jennifer Lopez.

Apparemment, les combinaisons monochromes ont fonctionné pour elle, c’est-à-dire porter plusieurs vêtements de la même couleur, mais avec des tissus et des textures différents, ces types de looks se démarquent également immédiatement à la vue, comme vous pouvez le voir sur ses dernières photos.