Jennifer Lopez met en valeur sa silhouette exquise avec une tenue verte

Quelque chose avec lequel le chanteur s’est toujours démarqué et actrice Jennifer Lopez est avec les images dans lesquelles elle apparaît, surtout lorsqu’elle nous donne des idées de looks pour se démarquer comme elle le fait.

Ses tenues deviennent souvent une tendance, grâce au fait que sa popularité en tant que célébrité la précède, il en va de même avec Kim Kardashian et d’autres célébrités.

Jennifer Lopez Il est apparu dans un post partagé par ses abonnés sur Instagram, où il a l’air plus que radieux.

C’était le 19 mai 2020, la date qui disait photo, Il est probable que dans le compte officiel JLo nous retrouvions cette même photographie, car elle a tendance à partager beaucoup de contenu, notamment lors de la promotion d’un article ou d’une marque.

Cependant, il semble que dans cette image il marchait sans promouvoir quelque chose de précis, à savoir que son costume deux pièces a volé quelques regards à ses fans et internautes qui ont vu l’image.

Ce costume se compose d’une chemise sans boutons, mais qui se ferme sur le devant, il peut y avoir des boutons à l’intérieur de la pièce qui va vers l’avant, il s’agit de manches trois-quarts et arrive au-dessus de la taille.

Il porte également ce qui pourrait être un pantalon ou un short, puisque l’image est coupée juste au niveau de ses hanches, le pantalon est fait du même tissu que la chemise et d’une couleur vert herbe frappante, il a des pinces sur le devant, il a aussi de la place pour une ceinture, mais le chanteur décidé de s’en passer.

Curieusement, le pantalon n’est pas serré, vous pouvez voir qu’il est un peu ample, mais pas tellement qu’il ressemble au plus grand, il est juste pour vous et votre silhouette exquise.

Comme accessoires, il était accompagné cette fois d’un bracelet marron et d’une bague en pierre impressionnante apparemment, ses cheveux comme d’habitude on les voit lâches et avec assez, comme il l’utilise habituellement dans ses concerts et présentations.

Il ne fait aucun doute que la petite amie actuelle de Ben affleck Elle ressemble toujours à une diva, et en parlant de petits amis, certains se demanderont sûrement combien de petits amis l’interprète de “On The Floor” a eu.

Onze couples sont connus à ce jour :

Ben Afleck Álex Rodríguez Drake Casper Smart Marc Anthony Cris Judd P. Diddy (Sean Combs) Tommy Mottola Ojani Noa Wesly Snipes David Cruz

Bien qu’il ait démenti certains noms, ce sont selon divers médias les amours qui ont eu une relation courte ou longue avec la femme d’affaires, chanteuse et actrice.

