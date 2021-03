Jennifer Lopez met fin aux rumeurs partagées par Alex Rodriguez

Fermer! Jennifer Lopez s’est exprimée pour la première fois depuis qu’elle a nié qu’elle et Alex Rodriguez split, partageant une vidéo Tik Tok le dimanche 14 mars.

Le Les arnaqueurs La star, 51 ans, a publié une vidéo présentant plusieurs titres sur la prétendue scission, coupant un extrait d’elle disant: «Vous êtes stupide.» Rodriguez, 45 ans, a pour sa part déclaré qu’il n’était «pas célibataire» en s’entretenant avec TMZ alors qu’il se rendait au gym de Miami le samedi 13 mars.

Nous hebdomadaire a confirmé que Lopez et Rodriguez sont toujours ensemble plus tôt dans la journée. Le couple a publié une déclaration commune à TMZ au sujet des rumeurs.

«Tous les rapports sont inexacts. Nous travaillons sur certaines choses », a déclaré le couple.

TMZ a signalé que les problèmes auxquels le duo est confronté ne sont pas liés à un tiers. Il a déjà été rapporté que Lopez et Rodriguez avaient appelé à démissionner au milieu de rumeurs selon lesquelles l’athlète avait eu une aventure avec Charme du Sudde Madison LeCroy.

Les murmures d’une liaison entre la native de Caroline du Sud et l’ancien Yankee de New York ont ​​commencé à tourbillonner après elle Charme du Sud costar Craig Conover l’a accusée d’avoir couché avec des «anciens joueurs de la MLB» lors de la première partie de l’émission spéciale de réunion de Bravo, diffusée en janvier. LeCroy a nié les allégations à l’époque.

Elle a dit plus tard au New York PostPage Six dont elle avait parlé à Rodriguez, mais uniquement via FaceTime. «Il n’a jamais trompé physiquement sa fiancée avec moi», a-t-elle déclaré en février. « [It’s] jamais été physique… jamais eu aucune sorte de quoi que ce soit. Juste une connaissance. Le maquilleur a ajouté que leurs conversations s’étaient déroulées «au hasard, mais pas [consistently]. »

Des sources proches de Rodriguez ont déclaré Nous il «n’a jamais rencontré» la star de télé-réalité.

Selon TMZ, Lopez et Rodriguez se séparent bien qu’ils soient encore en couple. Il est actuellement en Floride alors qu’elle travaille sur un film en République dominicaine – le même endroit où elle et son fiancé sont partis en vacances quelques jours avant que les rapports divisés ne fassent surface.

Rodriguez a partagé une photo amoureuse de lui-même et du lauréat du Grammy Award du voyage, l’appelant «perfección», ou perfection en anglais.

Ils ont commencé à sortir ensemble en 2017 et se sont fiancés en 2019. Le couple planifiait leur mariage au début de 2020, mais ils ont été forcés de reporter leurs noces à deux reprises au milieu de la pandémie de coronavirus.

