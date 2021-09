Jennifer Lopez montre ses charmes au public en s’étirant | .

Il semble que le chanteur Jennifer Lopez est pleine de surprises, malgré le fait que quelque chose d’évident qu’elle doit faire, toute action qu’elle accomplira sera toujours une cause d’émotion, alors quand vous la voyez en préparation avant de donner l’un d’elle concerts spectaculaires surtout lorsqu’il s’étire et montre tout à ses fans.

Quelque chose qui a toujours caractérisé le “Bonx Diva“c’est que ses performances sont toujours dignes d’admiration, pas seulement pour le fait de la voir danser et chanter ce qu’elle fait d’ailleurs en experte après 35 ans de carrière.

Malgré que Jennifer Lopez Elle a commencé sa carrière d’actrice, peu de temps après avoir décidé de s’aventurer également dans le monde de la musique et à ce jour, elle continue non seulement à chanter mais aussi à jouer.

Heureusement, elle a trouvé l’équilibre parfait entre le jeu d’acteur et la sortie de son disque, il semble même que tout s’accorde parfaitement car elle est sur le point de sortir un nouveau film où elle est précisément la protagoniste et il y a quelques semaines, elle a sorti un nouveau single .

Dans cette vidéo partagée par ses propres followers, il apparaît en train de se préparer un peu avant de commencer un nouveau concert, il s’étire un peu les jambes, les bras et même le cou.

Il y a quelque chose que non seulement cette célébrité coquette fait, mais d’autres artistes comme elle l’utilisent également pour pratiquer, c’est une respiration profonde pour calmer les nerfs et mettre la panique de côté.

Ce serait impressionnant de savoir qu’à ce jour JLo Elle devient encore nerveuse avant de monter sur scène, malgré cela on le comprendrait aussi malgré le fait que c’est quelque chose qu’elle fait depuis plus de 30 ans.

La vidéo a été publiée le 19 octobre 2020, La chanteuse, actrice et femme d’affaires portait une micro-robe blanche avec des coutures amples et ouvertes qui font sûrement partie de la tenue, celles-ci étaient jointes avec des boutons-pression et n’avaient pas non plus de manches.

A l’endroit où l’interprète de “Je suis réel“Il y avait pas mal de fans derrière des barrières de protection, qui la voyaient excitée quand elle se préparait, surtout quand elle se penchait et laissait un peu de ses charmes ultérieurs en vue.

Comme chaussures, il a opté pour des bottes hautes à plateforme et ses cheveux étaient comme toujours lâches et avec suffisamment de volume, apparemment son entrée se ferait sur une sorte de civière, mais à la manière d’un pharaon, d’autant plus que ses danseurs utilisaient un style similaire pour la sienne et ils se préparaient aussi à la porter.