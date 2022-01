Jennifer Lopez montre toute son année 2021 dans une vidéo coquette

Jennifer Lopez résume toute son année 2021 dans une vidéo coquette | PA

Quiconque a entendu le nom « La Diva del Bronxs » ou « Jenny From The Block » saura immédiatement que c’est Jennifer Lopez, qui a récemment partagé un résumé ou récapituler ce qui était tout son année 2021.

Avec plusieurs photos la belle célébrité Jennifer Lopez L’une des plus coquettes de sa galerie a orné cette vidéo qu’elle a partagée à la fois dans ses stories et sur son fil Instagram, où elle l’a publiée il y a 2 jours, comme pour ses stories il y a tout juste un jour.

Prête à démarrer avec 2022, la petite amie actuelle de l’acteur Ben Affleck nous a montré quelques-uns des projets sur lesquels elle travaillait, des séances photos avec ses enfants, son petit-ami évidemment et certains des tapis rouges sur lesquels nous l’avons vue poser avec son couple bien-aimé. il y a des mois.

Depuis que JLo est devenue célèbre, elle a réussi à participer à des campagnes publicitaires sans fin tout au long de sa carrière et à mesure que sa renommée est devenue encore plus grande, les collaborations avec de grandes marques et des maisons de couture ont fait de même.

Sans doute, ce fut l’une des meilleures années de Jennifer Lopez | .

Au cours de cette année, Coach et Dolce & Gabbana étaient deux maisons de couture importantes qui l’ont habillée tout au long de ces 12 mois bien que pas les seules, mais elles sont devenues les plus célèbres, car Jennifer leur a donné plus de publicité.

Ce 2021 ses enfants Emme et Max ont eu 13 ans, l’émotion de la chanteuse et femme d’affaires était si grande lorsqu’elle a vanté à ses fans une vidéo dans laquelle ses enfants étaient les protagonistes, de l’émotion qu’elle avait elle a fini par verser quelques larmes, nous avons également trouvé une photo de cette journée.

Le 20 janvier au début de l’année, le président des États-Unis d’Amérique Joe Biden a manifesté à la Maison Blanche et la femme d’affaires, actrice, chanteuse et danseuse a assisté à l’événement en tant que l’un des invités les plus importants de l’époque. elle était toujours fiancée avec Álex Rodríguez.

Dans son résumé vidéo on retrouve également plusieurs séances photos qu’il a fait Jennifer Lopez devant la plage, l’un des plus impressionnants a été lorsqu’il a promu l’une de ses chansons les plus récentes « Cambia el paso » en collaboration avec Rauw Alejandro, en juillet.

Sans aucun doute, voir une partie de l’histoire de l’interprète de « On The Flow » pendant 365 jours était plus qu’impressionnant, pour pouvoir apprécier et identifier chacune de ses photos il est indispensable de mettre la vidéo en pause, car elle tourne vite.