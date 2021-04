Jennifer Lopez ne porte-t-elle pas sa bague de fiançailles vraiment une grosse affaire?

Jennifer Lopez a eu quelques partenaires très célèbres, dont Ben Affleck, Marc Anthony et maintenant A-Rod. Bien qu’il semble que les rumeurs sur la fin de ses fiançailles soient fausses, cela a conduit à une plus grande dissection de tout ce que le couple publie sur les réseaux sociaux. Lopez a récemment publié une magnifique photo d’elle-même, où sa bague de fiançailles était visiblement absente. Mais il y a plus à l’histoire, comme les hashtags indiquaient que l’image provenait du tournage de son film Shotgun Wedding. Découvrez-le ci-dessous,